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Валентина Родионенко: Украинец отказался соревноваться с Далалояном из-за страха проиграть ему

На соревнованиях россиянин представит клуб итальянской серии А Gymnastic Romagna Team.
21 мая 2022 14:59
автор: Александр Поволоцкий

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение украинца Ильи Ковтуна не участвовать в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Напомним, что Ковтун бойкотирует соревнования, так как не захотел состязаться с россиянином.

«Что я могу сказать, это проблема украинского гимнаста, что можно этим людям втемяшить в голову, что из-за того, что там присутствует Артур, он не хочет выступать. Потому что заранее знает, что ему проиграет», - цитирует ТАСС Родионенко.

Напомним. что Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации, но на клубные турниры решение не распространяется.

источник: ТАСС
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