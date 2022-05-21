Валентина Родионенко: Украинец отказался соревноваться с Далалояном из-за страха проиграть ему

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение украинца Ильи Ковтуна не участвовать в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Напомним, что Ковтун бойкотирует соревнования, так как не захотел состязаться с россиянином.

«Что я могу сказать, это проблема украинского гимнаста, что можно этим людям втемяшить в голову, что из-за того, что там присутствует Артур, он не хочет выступать. Потому что заранее знает, что ему проиграет», - цитирует ТАСС Родионенко.

Напомним. что Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации, но на клубные турниры решение не распространяется.