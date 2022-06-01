«Нога может оторваться». Нагорная рассказала про лечение тяжелой травмы

Российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова) рассказала, как лечила осколочный перелом ноги.

Мне сразу после травмы говорили, что нога может оторваться. Поехала сразу же в больницу, сделала снимок и искала врача, который вылечит меня, но без операции, так как следующий чемпионат мира был уже не за горами. Как можно ходить с такой ногой и не принимать обезболивающие? Травмированное место заклеивала. В итоге врачи сказали, что нужно делать операцию. Легла под нож - подобрала такое время, чтобы восстановиться к чемпионату мира. Поехала на него в Штутгарт, был дискомфорт, чувствовала шуруп, вставленный в ногу, некоторая обувь не подходила. В общем, жуть...», - сказала Нагорная в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды».

Дарья Нагорная - жена олимпийского чемпиона в команде Никиты Нагорного. Сама спортсменка больше известна своими выступлениями под девичьей фамилией Спиридонова.

Дарья является чемпионкой мира и Европы на брусьях, а также чемпионкой Европы в команде. Вместе со сборной России Нагорная выиграла серебряные медали командного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

На упомянутом чемпионате мира в Штутгарте (2019 г.) гимнастка стала серебряным призером в команде.