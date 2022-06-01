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«Нога может оторваться». Нагорная рассказала про лечение тяжелой травмы

Российская спортсменка получила осколочный перелом.
01 июня 2022 13:13
автор: Максим Скороходов

Российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова) рассказала, как лечила осколочный перелом ноги.

Мне сразу после травмы говорили, что нога может оторваться. Поехала сразу же в больницу, сделала снимок и искала врача, который вылечит меня, но без операции, так как следующий чемпионат мира был уже не за горами. Как можно ходить с такой ногой и не принимать обезболивающие? Травмированное место заклеивала. В итоге врачи сказали, что нужно делать операцию. Легла под нож - подобрала такое время, чтобы восстановиться к чемпионату мира. Поехала на него в Штутгарт, был дискомфорт, чувствовала шуруп, вставленный в ногу, некоторая обувь не подходила. В общем, жуть...», - сказала Нагорная в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды».

Дарья Нагорная - жена олимпийского чемпиона в команде Никиты Нагорного. Сама спортсменка больше известна своими выступлениями под девичьей фамилией Спиридонова.

Дарья является чемпионкой мира и Европы на брусьях, а также чемпионкой Европы в команде. Вместе со сборной России Нагорная выиграла серебряные медали командного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

На упомянутом чемпионате мира в Штутгарте (2019 г.) гимнастка стала серебряным призером в команде.

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