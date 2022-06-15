Более сорока гимнасток из Великобритании обвинили своих тренеров в насилии

В Федерацию гимнастики Великобритании обратились более 40 спортсменок.

Как сообщает The Guardian, эти атлетки заявили о фактах психологического и физического насилия со стороны своих наставников. Издание отмечает, что 17 июня юрист Энн Уайт опубликует доклад, в котором описаны детали обвинений. В 300-страничном документе критике подвергнуто предыдущее руководство федерации.

Ранее юрист сообщала, что получила заявления от 400 человек. Серьезные обвинения содержатся в 39 документах.

Речь идет о противоправных действиях более чем ста тренеров из 90 гимнастических клубов.