ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Более сорока гимнасток из Великобритании обвинили своих тренеров в насилии

British Gymnastics ежегодно получала в среднем 300 жалоб.
15 июня 2022 20:59
автор: Александр Поволоцкий

В Федерацию гимнастики Великобритании обратились более 40 спортсменок.

Как сообщает The Guardian, эти атлетки заявили о фактах психологического и физического насилия со стороны своих наставников. Издание отмечает, что 17 июня юрист Энн Уайт опубликует доклад, в котором описаны детали обвинений. В 300-страничном документе критике подвергнуто предыдущее руководство федерации.

Ранее юрист сообщала, что получила заявления от 400 человек. Серьезные обвинения содержатся в 39 документах.

Речь идет о противоправных действиях более чем ста тренеров из 90 гимнастических клубов.

источник: The Guardian
Это интересно:
Более сорока гимнасток из Великобритании обвинили своих тренеров в насилии
British Gymnastics ежегодно получала в среднем 300 жалоб.
15.06.2022 20:59
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Трехкратный чемпион мира Нагорный завершит карьеру, если россиян не допустят до Олимпиады в Париже
Трехкратный чемпион мира Нагорный завершит карьеру, если россиян не допустят до Олимпиады в Париже
Данный вопрос на данный момент открыт.
08.06.2022 15:32
Спортивная гимнастика
автор: Максим Скороходов
«Нога может оторваться». Нагорная рассказала про лечение тяжелой травмы
Российская спортсменка получила осколочный перелом.
01.06.2022 13:13
Спортивная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Валентина Родионенко: Украинец отказался соревноваться с Далалояном из-за страха проиграть ему
На соревнованиях россиянин представит клуб итальянской серии А Gymnastic Romagna Team.
21.05.2022 14:59
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Далалоян отреагировал на отказ украинца участвовать с ним в одном турнире
Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Неаполе.
21.05.2022 14:23
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Украинский гимнаст бойкотировал клубный чемпионат Италии из-за участия в нем россиянина Далалояна
Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Неаполе.
21.05.2022 11:16
Спортивная гимнастика
Фетисов - о Куляке: Решение было ожидаемым, правила всем понятны
Гимнаста дисквалифицировали на один год
19.05.2022 09:53
Спортивная гимнастика
автор: Александр Шульгин
Милонов - о дисквалификации Куляка: Стоит обжаловать для чистоты процесса
Спортсмен отстранен на один год.
18.05.2022 14:00
Спортивная гимнастика
«Очень большое чувство жалости к спортсменам»: Винер-Усманов - о дисквалификации Куляка
Российский гимнаст отстранен на один год.
18.05.2022 13:15
Спортивная гимнастика
В Госдуме назвали беззаконием решение о дисквалификации Куляка
Российский гимнаст отстранен на один год.
18.05.2022 12:45
Спортивная гимнастика
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
«Засада» для российского фигурного катания! Нюансы новой системы чемпионата мира
Конгресс ISU, прошедший в Таиланде, утвердил новый регламент ЧМ – с 2025 года в нем появится дополнительный квалификационный раунд.
«Ваноли — не предатель, Абаскаль готов страдать». Откровения спортивного директора «Спартака»
Лука Каттани на специальной пресс-конференции рассказал об уходе Паоло Ваноли, приглашении Гильермо Абаскаля и летней трансферной компании красно-белых.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика