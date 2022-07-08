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Куляк рассказал о своем состоянии после отстранения

Гимнаста дисквалифицировали на один год
08 июля 2022 17:25

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал о том, как переживает свое отстранение от соревнований.

«Без соревнований, конечно, тяжело. Не знаю как понять насколько, просто морально тяжело, когда ты готовишься, а потом тебя отстраняют. Но это ничего, это просто нужно пережить и работать дальше, тут я ничего не могу сделать, только тренироваться, нарабатывать сейчас свои программы, а потом выступать опять начинать», - приводит слова Куляка РИА Новости.

Напомним, 17 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Куляка на один год. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Федерация спортивной гимнастики России позже заявила, что Куляк не будет принимать участие в международных и внутренних соревнованиях как минимум до решения апелляционного комитета GEF.

источник: «РИА Новости»
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