Олимпийский чемпион Нагорный высказался о политической карьере

Российский гимнаст Никита Нагорный ответил на вопрос о возможной работе в политической сфере после завершения спортивной карьеры.

«Я люблю работать, мне нравится что-то новое. Для себя я понял одно: если чем-то могу быть полезен, то я буду делать по максимуму. Мне интересна работа с детьми. Это большая мотивация и большая ответственность», - приводит слова Нагорного РИА Новости.

Напомним, что Нагорный стал в Токио олимпийским чемпионом в составе российской команды, также он завоевал бронзовые медали в личном многоборье и соревновании на перекладине.