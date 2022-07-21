Старший тренер сборной России заявила, что Симакова специально не принимала допинг

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на информацию о дисквалификации Ангелины Симаковой на два года за допинг.

«Она не принимала специально. Что произошло, что к ней попало, специально или что-то планово - сложно сказать. Не верить мы ей не можем», - приводит слова Родионенко ТАСС.

Добавим, что Симакова является серебряным призером чемпионата мира, победителем европейского первенства, а также двукратным чемпионом России среди юниоров.