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Старший тренер сборной России заявила, что Симакова специально не принимала допинг

Накануне гимнастка была дисквалифицирована на два года.
21 июля 2022 18:24

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на информацию о дисквалификации Ангелины Симаковой на два года за допинг.

«Она не принимала специально. Что произошло, что к ней попало, специально или что-то планово - сложно сказать. Не верить мы ей не можем», - приводит слова Родионенко ТАСС.

Добавим, что Симакова является серебряным призером чемпионата мира, победителем европейского первенства, а также двукратным чемпионом России среди юниоров.

источник: ТАСС
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