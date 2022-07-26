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Гимнаст Нагорный провел хоккейную тренировку

Спортсмен признался, что давно мечтал выйти на лед.
26 июля 2022 12:55
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион Токио в спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как провел свою первую в жизни хоккейную тренировку.

«Наконец-то добрался. Первая тренировка по хоккею. Сразу все получилось, всегда чувствовал предрасположенность к этому виду спорта. Хоккей - сила! Все силы на сегодня отдал! Пора отдыхать», - написал Нагорный в своих соцсетях.

Напомним, что Нагорный стал в Токио олимпийским чемпионом в составе российской команды в групповом многоборье, а также завоевал бронзовые медали в личном многоборье и соревновании на перекладине.

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