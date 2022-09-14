FIG частично удовлетворила апелляцию Куляка на отстранение за букву Z

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) сообщила о том, что апелляция по иску российского гимнаста Ивана Куляка была частично удовлетворена.

Отмечается, что срок дисквалификации 20-летнего спортсмена завершится 16 мая 2023 года. При этом апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) изменил один из пунктов решения комитета FIG, касающегося фиксированности сроков дисквалификации россиянина.

Согласно информации источника, дисквалификация Куляка должна рассматриваться отдельно от отстранения всех российских и белорусских спортсменов. Ранее отмечалось, что спортсмен будет дополнительно отстранен на шесть месяцев, если к тому моменту российские спортсмены все еще не будут допущены к международным соревнованиям.

Напомним, 17 мая FIG отстранила Куляка на один год. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.