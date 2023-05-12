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FIG оставила в силе отстранение российских и белорусских гимнастов, несмотря на рекомендации МОК

Окончательное решение будет принято в июле.
12 мая 2023 11:19
автор: Александр Кожевников

Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов, сообщает «Матч ТВ».

При этом ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших СВО.

Окончательное решение по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям будет принято в июле.

Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики в марте 2022 года.

Исполком FIG проходит в Анталье (Турция). В заседании принимал участие президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
FIG оставила в силе отстранение российских и белорусских гимнастов, несмотря на рекомендации МОК
Окончательное решение будет принято в июле.
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