Пасека рассказала, где выступит впервые после травмы

Спортивная гимнастика 20 декабря 2018 21:35 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Российская гимнастка Мария Пасека восстановилась после травмы спины. К тренировкам спортсменка приступила в конце весны.

«Сейчас для меня главное – начать выступать. Буду стараться по максимуму принимать участие в отборочных стартах, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры. А первым стартом, скорее всего, станет весенний чемпионат России в Пензе», - цитирует Пасеку РИА Новости.

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира была прооперирована в декабре 2017 года.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 10 марта в Пензе.