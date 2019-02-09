Мустафина может пропустить чемпионат России из-за участия в Кубке мира

Спортивная гимнастика 09 февраля 2019 12:56 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет с 6 по 10 марта в Пензе.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина может пропустить чемпионат России в Пензе, сообщает «Р-Спорт».

«Все будут выступать на чемпионате России, кроме тех, кто в этот момент будет на Кубке мира, – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко. – Их, наверное, освободим, потому что там небольшая разница между стартами. Это Мустафина, она должна ехать на этап в Бирмингем и Штутгарт, еще несколько человек рассматриваем».

Добавим, что чемпионат России пройдет в нынешнем году в Пензе с 6 по 10 марта.

Чемпионат Европы запланирован на 10-14 апреля в Щецине (Польша), а чемпионат мира – на 4-13 октября в Штутгарте (Германия).