Мустафина может пропустить чемпионат России из-за участия в Кубке мира - Советский спорт
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Спортивная гимнастика09 февраля 2019 12:56Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Мустафина может пропустить чемпионат России из-за участия в Кубке мира

Турнир пройдет с 6 по 10 марта в Пензе.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина может пропустить чемпионат России в Пензе, сообщает «Р-Спорт».

«Все будут выступать на чемпионате России, кроме тех, кто в этот момент будет на Кубке мира, – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко. – Их, наверное, освободим, потому что там небольшая разница между стартами. Это Мустафина, она должна ехать на этап в Бирмингем и Штутгарт, еще несколько человек рассматриваем».

Добавим, что чемпионат России пройдет в нынешнем году в Пензе с 6 по 10 марта.

Чемпионат Европы запланирован на 10-14 апреля в Щецине (Польша), а чемпионат мира – на 4-13 октября в Штутгарте (Германия).

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