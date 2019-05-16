Филатова введена в Международный зал славы спортивной гимнастики

Торжественная церемония состоится 18 мая в Оклахома-Сити (США).
Вместе с российской гимнасткой в зал славы также будет включены олимпийская чемпионка в упражнении на бревне американка Шон Джонсон, 11-кратный призер чемпионатов мира белорус Иван Иванков и четырехкратный олимпийский чемпион китаец Ли Сяопэн.
Сегодня 57-летняя Мария Филатова работает в Центре олимпийской подготовки Ленинска-Кузнецкого.
Филатова побеждала на Играх 1976 и 1980 годов. Также она является бронзовым призером московских Олимпийских игр 1980 года в упражнении на брусьях и двукратной чемпионкой мира (1978, 1981).
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