Филатова введена в Международный зал славы спортивной гимнастики Двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Мария Филатова введена в Международный зал славы спортивной гимнастики.

Торжественная церемония состоится 18 мая в Оклахома-Сити (США).

Вместе с российской гимнасткой в зал славы также будет включены олимпийская чемпионка в упражнении на бревне американка Шон Джонсон, 11-кратный призер чемпионатов мира белорус Иван Иванков и четырехкратный олимпийский чемпион китаец Ли Сяопэн.

Сегодня 57-летняя Мария Филатова работает в Центре олимпийской подготовки Ленинска-Кузнецкого.

Филатова побеждала на Играх 1976 и 1980 годов. Также она является бронзовым призером московских Олимпийских игр 1980 года в упражнении на брусьях и двукратной чемпионкой мира (1978, 1981).