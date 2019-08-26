Алия Мустафина: Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не выступит на чемпионате мира.

Загрузка...

Спортсменка считает, что она не имеет права на участие на чемпионате мира из-за пропуска отборочных соревнований.

– Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира. В данный момент я хочу восстановиться физически и морально, немного отдохнуть. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией. Недавно у меня была очень серьезная травма, разрыв икры, и я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень хотела. Я была в очень хорошей форме, поэтому расстроилась, что не могу поехать, – приводит слова Мустафиной Международный олимпийский комитет (МОК).

Чемпионат мира пройдет в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.