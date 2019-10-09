Светлана Хоркина: Должно произойти чудо, чтобы Мустафина поехала в Токио Российская гимнастка не выступала в нынешнем году.

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о возможном участии Алии Мустафиной в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«У нее не было никаких стартов в этом году, а Олимпийские игры уже на носу, – приводят «Известия» слова Хоркиной. – Думаю, должно произойти какое-то чудо, чтобы она поехала в Токио».

Напомним, в нынешнем году 25-летняя Мустафина пропустила чемпионат Европы, Европейские игры и чемпионат мира. По словам старшего тренера национальной команды Валентины Родионенко, она не приняла решения о продолжении карьеры.

Мустафина побеждала на Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в соревнованиях на брусьях.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.