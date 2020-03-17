Чемпионаты России по спортивной гимнастике перенесены на октябрь Соревнования должны были пройти в марте и апреле.

Мужской и женский чемпионате России по спортивной гимнастике перенесены с весны на октябрь нынешнего года из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила в интервью ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко:

«Мужской и женский чемпионаты России мы переносим на октябрь. Мы планировали посмотреть ребят перед чемпионатам Европы, но что делать, если такая ситуация сложилась. Главное – сохранить людей. Вместо чемпионата у нас будет продолжаться сбор на «Озере Круглом» для тех, кто претендует на попадание в команду».

Чемпионаты России среди женщин и мужчин, которые должны были пройти в Пензе соответственно в марте и апреле, были одним из этапов отбора на чемпионаты Европы и Олимпийские игры.

Ранее отменили и мужской и женский чемпионаты Европы. Мужчины должны были соревноваться в Баку с 27 по 31 мая, а женский чемпионат Европы должен был пройти в Париже с 30 апреля по 3 мая.