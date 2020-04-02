Ирина Винер-Усманова: Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике Президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова сообщила, что у одного из спортсменов был диагностирован коронавирус.

- Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы. К счастью мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта, - приводит слова Винер-Усмановой «РБК».

Ранее директор тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина занимаются 122 спортсмена.