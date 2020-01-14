Евгений Трефилов: Не попадали на Олимпиаду, и никакие гнусные санкции Запада не прикроют наш провал Вице-президент Федерации гандбола России рассказал о том, почему сборная России провалилась на чемпионате Европы.

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На чемпионате Европы по гандболу в Швеции сборная России досрочно потеряла шансы на выход из группы, проиграв команде Венгрии (25:26) и сборной Исландии (23:34). Из-за провала на первенстве континента российские гандболисты в третий раз кряду пропустят Олимпийские игры.

О причинах такой ситуации рассказал вице-президент Федерации гандбола России и главный тренер женского клуба «Кубань» Евгений Трефилов.

«Есть закономерности, которые прослеживаются, – заявил Трефилов в интервью News.ru – Почему 18 лет «Чеховские медведи» являются чемпионами страны? Потому что других команд нет, потому что тренеры работают, может быть, спустя рукава, поэтому и нет подпитки для этих ребят. Вообще очень много факторов, одним из которых является то, что мы перестали получать людей снизу: бегают те люди, которые были еще при Владимире Максимове, который не работает со сборной с 2012 года. Это говорит о том, что сзади никого нет, никто не подпирает.

Если мы не попадаем на Олимпиаду-2020, то никакие гнусные санкции Запада и другие неприятности не прикроют наш провал. А это, действительно, так. Его признал и президент федерации Сергей Шишкарев. Практически 17 лет мы ничего не можем добиться. Добыли мы третье место на Олимпиаде-2004 в Афинах, а дальше до свидания: восьмые, пятые, двенадцатые, четырнадцатые – это несерьезно. Я смотрел на игру команды и не видел коллектива, не видел никаких совместных действий. Ребята физически подсели, команда не готова. Если ты не бегаешь, ты и не побежишь. Их избили, давайте теперь добьем. Надо посидеть и подумать, почему такой провал происходит, дать трезвую оценку.

Надо просмотреть всю российскую молодежь, попытаться их натаскивать и приглашать одних из лучших ребят из зарубежных клубов. Больше вариантов нет. Но сейчас нужно закрыть глаза – впереди Чемпионат мира, туда необходимо попадать, пока не надо трогать выступления мужчин. А вот в следующее четырехлетие можно будет чего-то добиться, именно работая».

Заключительный для себя матч на чемпионате Европы 2020 года сборная России проведет завтра 15 января против команды Дании.

Под руководством Трефилова женская сборная России по гандболу в 2016 году выиграла золотые медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.