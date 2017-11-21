В последнее время в СМИ все чаще муссируется тема, что в случае недопуска сборной России на ОИ-2018, КХЛ может отменить паузу в чемпионате и не отпустить иностранных игроков в Корею. Руководство КХЛ также недвусмысленно дало понять, что такой возможности не исключает. Однако в отличие от НХЛ, не связанной с ИИХФ никакими правовыми обязательствами, КХЛ находится в принципиально других отношениях с международной федерацией хоккея.

В интервью «Советскому спорту» двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объясняет, почему такой демарш со стороны нашей лиги будет не просто незаконным, но и вообще невозможным.

– Меня очень сильно удивляют необдуманные заявления и публикации о том, что КХЛ может не отпустить на Олимпиаду своих игроков, – говорит Майоров. – В ответ сразу возникнет масса вопросов со стороны международной федерации хоккея. В конце концов есть регламент ИИХФ, согласно которому все европейские клубы должны отпускать игроков в национальные сборные за 72 часа до товарищеского матча. И за семь дней до начала официальных соревнований, будь то чемпионаты мира или Олимпийские игры.

– Но многие российские болельщики искренне недоумевают – почему НХЛ плюет на этот регламент, а КХЛ должна его соблюдать?

– НХЛ никогда не была членом ИИХФ. Она с самого своего основания существует самостоятельно. И никаким международным законам не подчиняется.

– Давайте все же подробнее объясним – почему им подчиняется КХЛ?

– Потому что наша лига создавалась на базе ФХР. У нее даже прав на проведение собственного чемпионата нет. Потому что это ФХР делегирует КХЛ такое право. Причем, договор об этом постоянно переподписывается каждые три года. А ФХР, в свою очередь, – член ИИХФ. И, следовательно, все нормативы международной федерации автоматом обязательны для выполнения и в КХЛ. Об этом не надо забывать!

– Ну а если КХЛ все же устроит такой демарш?

– Национальным федерациям хоккея будет наплевать на наш запрет. Они вызовут игроков в сборные для участия в ОИ. И те обязаны будут подчиниться. Иначе их самих дисквалифицируют за неявку в национальную команду. Хотя понятно, что игроки тут вообще ни при чем. Они, кстати, могут плюнуть на запрет и все равно уехать. И с точки зрения закона будут правы. А вот мы попадем под санкции! Потому что российские клубы не имеют права никого задерживать.

– Какие конкретно штрафы может применить ИИХФ против наших клубов?

– Вот об этом трудно говорить, потому что таких прецедентов в истории просто не было. О них заговорили впервые сейчас. И, честно говоря, я по-прежнему не верю, что нашу команду могут не пустить на Олимпиаду. Это уму непостижимо!

– Но в истории олимпийского движения такие моменты уже бывали…

– Да, отстраняли Германию – за разжигание Первой, а затем и Второй мировой войны. Отстраняли ЮАР – за политику апартеида… Но сейчас ведь совершенно другая ситуация! Это будет огромный скандал, если Россия на Олимпиаду не попадет. ИИХФ сделает все, чтобы недовести до этого. Но и КХЛ не должна делать таких категоричных заявлений!

– Тут еще вылезает один вопрос. Ну отменим мы паузу в чемпионате. А что с ней делать?!

– Вот именно! Там же всего три матча остается. А остальной месяц куда девать? Или мы в экстренном порядке собираемся добавить число игр в регулярном чемпионате? Но это нонсенс! Или, может, плей-офф собираемся тоже сдвигать? А как же ледовые дворцы? У них же составлены свои планы, аренда расписана на год вперед. Это будет просто хаос какой-то…