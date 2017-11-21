1. ГОЛ ПАНАРИНА

Артемий Панарин все сделал красиво и изящно. Ему свечкой закинули шайбу в атаку. На чужой половине площадки Тема поймал ее перчаткой, опустил на лед, продрался через оборону «Баффало» и нанес разящий бросок в дальнюю девятку.

Сразу видно, большой мастер. Но знаете, о чем еще говорит этот гол? Панарин все сделал сам. У него в «Чикаго» была изумительная химия в звене с Артемом Анисимовым и Патриком Кейном. Сейчас в «Коламбусе» таких партнеров нет. Панарин (4+10=14 очков в 20 матчах этого сезона) играет в тройке с Джошем Андерсоном (7+3) и Пьером-Луи Дюбуа (2+2). Мягко говоря, это не лучшие форварды лиги. Поэтому Артемий все должен решать сам. И его статистика ниже, чем в «Блэкхокс». Хотя он в полтора раза чаще бросает по воротам и получает больше свободы на льду.

Лучший бомбардир «Блю Джекетс» Панарин реализует себя, как может. Да, «Коламбус» ни разу в истории не побеждал в первом раунде плей-офф. Значит, Артемий еще два раза сыграет на чемпионате мира. А в 2019 году кончится контракт, и у Панарина будет абсолютная свобода выбора. Лично мне хотелось бы посмотреть на Тему в «Тампе».

2. ОВЕЧКИН НЕ ЗАБИЛ

«Вашингтон» на своей площадке попал под горячий «Калгари». Связка Джонни Годро – Шон Монахэн – просто огонь. Малыш Годро вообще набирает очки в 10 матчах подряд (8+11). Как вы помните, на старте сезона форварды «Тампы» Стивен Стэмкос и Никита Кучеров выдали бомбардирскую серию из 11 матчей.

Может, вы не заметили, но Годро уже подкрался к героям «Лайтнинг». Еще плюс четыре очка, и он выскочит на первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. При этом Годро со своим звеном успевал закрывать Овечкина.

Да, Александр Великий что-то захандрил. В последних шести матчах – 2 (0+2) очка при полезности «-3» и 21 броске по воротам. Если вы хотите видеть одного из самых неэффективных игроков НХЛ, то он перед вами. Что еще настораживает: в последних двух матчах Овечкин не провел ни одного силового приема, хотя на льду всегда считался «машиной для убийства». Тут одно из двух – или у него травма, или он недорабатывает.

Когда последний раз Овечкин проводил два матча подряд с нулем в графе «хиты»? Возможно, такого с ним не случалось никогда в истории НХЛ.

Сейчас в Америке обсуждают: вот, Александр вместо того, чтобы решать игровые проблемы, в воскресенье пошел на концерт «Леди Гага». Ну, во-первых, его туда жена позвала. А тут сами понимаете, надо идти. Во-вторых, воскресенье – выходной. В-третьих, что теперь, вешаться? Может, после концерта выйдет перезагрузиться.

Наоборот, поход Овечкина на «Леди Гага» меня порадовал. С ним сфотографировалась какая-то фанатка. И я обратил внимание, что Саша выглядит стройным и похудевшим. Он должен быть в неплохой физической форме. Ну а голы еще придут.

3. АНТИПИН РАЗЫГРАЛСЯ

Экс-защитник «Магнитки» Виктор Антипин с большим трудом вписывался в НХЛ. Он не набирал очки, хватал минусы за полезность, где-то ошибался в обороне, его сажали в запас на четыре матча подряд.

Но кажется, в последних играх дела у Антипина пошли на лад. В четырех последних матчах он набрал 3 (0+3) очка. Ему начали давать по 18-19 минут на льду, ставят в большинство. Взять матч с «Коламбусом» - да, «Баффало» проиграл, но Антипин заработал «+2» за полезность. Он играет с Джошем Горджесом – совсем не атакующим защитником, при котором можно больше ходить вперед.

И не забудьте контрактную ситуацию Антипина. У него маленький договор ($0,925 млн) до конца этого сезона. А потом будет принято решение – возвращаться в КХЛ или оставаться в НХЛ.

Так вот, пока Виктор ближе к тому, чтобы остаться. Он становится своим в «Баффало».

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Забил гол (1+0) в матче с «Баффало» (3:2)

2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 30 сэйвов в матче с «Баффало» (3:2)

3*** – Виктор АНТИПИН (Баффало)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Коламбусом» (2:3)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров

23 – Бобровский

17 – Тарасенко

16 – Панарин, Бучневич, Овечкин

14 – Малкин

13 – Радулов

11 – Сергачев, Василевский

10 – Кузнецов

9 – Зайцев

8 – Анисимов, Якупов

7 – Варламов, Дадонов

6 – Наместников

5 – Проворов, Слепышев

4 – Куликов, Худобин

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Задоров, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Баффало – Коламбус – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Райнхарт (АНТИПИН), Э.Кейн – Дюбуа, ПАНАРИН, Дженнер

Б: Антипин (0+1; +2, 0, 2, 18.36)

К: Панарин (1+0; +1, 0, 2, 17.34)

в Бобровский (32-30; 93,8%, 60.00)

Вашингтон – Калгари – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Эллер – Годро, Монахэн, Бэклунд, Джиордано

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 5, 19.30)

Кузнецов (0+0; -1, 0, 1, 18.37)

Орлов (0+0; -1, 0, 1, 23.51)

Нэшвилл – Виннипег – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Фиала, Джохансен, Террис, Экхольм, Бонино – Перро, Майерс, Перро

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 2, 20.28)

В: Куликов (0+0; +1, 0, 1, 17.36)

Торонто – Аризона – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

ван Римсдайк – Перлини, Экман-Ларссон, Доми, Ридер

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 24.16)

Миннесота – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Нидеррайтер, Гранлунд, Гранлунд – Хенрик, Сантини, Бутчер, Мур

Сан-Хосе – Анахайм – 2:3 бул. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Донской, Донской – Перри, Ракелл, Верметт (п.бул.)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 35 (10+25) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 33 (17+16), Годро Калгари – 31 (10+21), Шварц Сент-Луис – 26 (10+16), Шенн Сент-Луис – 26 (8+18), Шайфли Виннипег – 25 (11+14), Макдэвид Эдмонтон – 25 (10+15), Ворачек Филадельфия, Уилер Виннипег – по 25 (5+20)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 23 (5+18), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 22 (10+12), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), ОВЕЧКИН Вашингтон – 20 (13+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 20 (9+11), РАДУЛОВ Даллас – 19 (7+12), ДАДОНОВ Флорида – 17 (7+10), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 16 (8+8).