Америка в шоке: Овечкин не забил в 6 матчах, но пошел на шоу «Леди Гага» (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ГОЛ ПАНАРИНА
Артемий Панарин все сделал красиво и изящно. Ему свечкой закинули шайбу в атаку. На чужой половине площадки Тема поймал ее перчаткой, опустил на лед, продрался через оборону «Баффало» и нанес разящий бросок в дальнюю девятку.
Сразу видно, большой мастер. Но знаете, о чем еще говорит этот гол? Панарин все сделал сам. У него в «Чикаго» была изумительная химия в звене с Артемом Анисимовым и Патриком Кейном. Сейчас в «Коламбусе» таких партнеров нет. Панарин (4+10=14 очков в 20 матчах этого сезона) играет в тройке с Джошем Андерсоном (7+3) и Пьером-Луи Дюбуа (2+2). Мягко говоря, это не лучшие форварды лиги. Поэтому Артемий все должен решать сам. И его статистика ниже, чем в «Блэкхокс». Хотя он в полтора раза чаще бросает по воротам и получает больше свободы на льду.
Лучший бомбардир «Блю Джекетс» Панарин реализует себя, как может. Да, «Коламбус» ни разу в истории не побеждал в первом раунде плей-офф. Значит, Артемий еще два раза сыграет на чемпионате мира. А в 2019 году кончится контракт, и у Панарина будет абсолютная свобода выбора. Лично мне хотелось бы посмотреть на Тему в «Тампе».
2. ОВЕЧКИН НЕ ЗАБИЛ
«Вашингтон» на своей площадке попал под горячий «Калгари». Связка Джонни Годро – Шон Монахэн – просто огонь. Малыш Годро вообще набирает очки в 10 матчах подряд (8+11). Как вы помните, на старте сезона форварды «Тампы» Стивен Стэмкос и Никита Кучеров выдали бомбардирскую серию из 11 матчей.
Может, вы не заметили, но Годро уже подкрался к героям «Лайтнинг». Еще плюс четыре очка, и он выскочит на первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. При этом Годро со своим звеном успевал закрывать Овечкина.
Да, Александр Великий что-то захандрил. В последних шести матчах – 2 (0+2) очка при полезности «-3» и 21 броске по воротам. Если вы хотите видеть одного из самых неэффективных игроков НХЛ, то он перед вами. Что еще настораживает: в последних двух матчах Овечкин не провел ни одного силового приема, хотя на льду всегда считался «машиной для убийства». Тут одно из двух – или у него травма, или он недорабатывает.
Когда последний раз Овечкин проводил два матча подряд с нулем в графе «хиты»? Возможно, такого с ним не случалось никогда в истории НХЛ.
Сейчас в Америке обсуждают: вот, Александр вместо того, чтобы решать игровые проблемы, в воскресенье пошел на концерт «Леди Гага». Ну, во-первых, его туда жена позвала. А тут сами понимаете, надо идти. Во-вторых, воскресенье – выходной. В-третьих, что теперь, вешаться? Может, после концерта выйдет перезагрузиться.
@russianmachine Who knew Ovi loves Lady Gaga! Met him tonight! pic.twitter.com/a17D4oR5Dq— Laurie (@Laurie_Lei) 20 ноября 2017 г.
Наоборот, поход Овечкина на «Леди Гага» меня порадовал. С ним сфотографировалась какая-то фанатка. И я обратил внимание, что Саша выглядит стройным и похудевшим. Он должен быть в неплохой физической форме. Ну а голы еще придут.
3. АНТИПИН РАЗЫГРАЛСЯ
Экс-защитник «Магнитки» Виктор Антипин с большим трудом вписывался в НХЛ. Он не набирал очки, хватал минусы за полезность, где-то ошибался в обороне, его сажали в запас на четыре матча подряд.
Но кажется, в последних играх дела у Антипина пошли на лад. В четырех последних матчах он набрал 3 (0+3) очка. Ему начали давать по 18-19 минут на льду, ставят в большинство. Взять матч с «Коламбусом» - да, «Баффало» проиграл, но Антипин заработал «+2» за полезность. Он играет с Джошем Горджесом – совсем не атакующим защитником, при котором можно больше ходить вперед.
И не забудьте контрактную ситуацию Антипина. У него маленький договор ($0,925 млн) до конца этого сезона. А потом будет принято решение – возвращаться в КХЛ или оставаться в НХЛ.
Так вот, пока Виктор ближе к тому, чтобы остаться. Он становится своим в «Баффало».
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Забил гол (1+0) в матче с «Баффало» (3:2)
2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)
Сделал 30 сэйвов в матче с «Баффало» (3:2)
3*** – Виктор АНТИПИН (Баффало)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Коламбусом» (2:3)
Общий зачет по сезону*:
24 – Кучеров
23 – Бобровский
17 – Тарасенко
16 – Панарин, Бучневич, Овечкин
14 – Малкин
13 – Радулов
11 – Сергачев, Василевский
10 – Кузнецов
9 – Зайцев
8 – Анисимов, Якупов
7 – Варламов, Дадонов
6 – Наместников
5 – Проворов, Слепышев
4 – Куликов, Худобин
3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Задоров, Антипин
2 – Кулемин
1 – Емелин, Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Баффало – Коламбус – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Райнхарт (АНТИПИН), Э.Кейн – Дюбуа, ПАНАРИН, Дженнер
Б: Антипин (0+1; +2, 0, 2, 18.36)
К: Панарин (1+0; +1, 0, 2, 17.34)
в Бобровский (32-30; 93,8%, 60.00)
Вашингтон – Калгари – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Эллер – Годро, Монахэн, Бэклунд, Джиордано
В: Овечкин (0+0; -1, 0, 5, 19.30)
Кузнецов (0+0; -1, 0, 1, 18.37)
Орлов (0+0; -1, 0, 1, 23.51)
Нэшвилл – Виннипег – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Фиала, Джохансен, Террис, Экхольм, Бонино – Перро, Майерс, Перро
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 2, 20.28)
В: Куликов (0+0; +1, 0, 1, 17.36)
Торонто – Аризона – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
ван Римсдайк – Перлини, Экман-Ларссон, Доми, Ридер
Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 24.16)
Миннесота – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Нидеррайтер, Гранлунд, Гранлунд – Хенрик, Сантини, Бутчер, Мур
Сан-Хосе – Анахайм – 2:3 бул. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Донской, Донской – Перри, Ракелл, Верметт (п.бул.)
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 35 (10+25) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 33 (17+16), Годро Калгари – 31 (10+21), Шварц Сент-Луис – 26 (10+16), Шенн Сент-Луис – 26 (8+18), Шайфли Виннипег – 25 (11+14), Макдэвид Эдмонтон – 25 (10+15), Ворачек Филадельфия, Уилер Виннипег – по 25 (5+20)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 23 (5+18), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 22 (10+12), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), ОВЕЧКИН Вашингтон – 20 (13+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 20 (9+11), РАДУЛОВ Даллас – 19 (7+12), ДАДОНОВ Флорида – 17 (7+10), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 16 (8+8).