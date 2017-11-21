«Югра» чуть не испортила нападающему первый домашний матч после возвращения из НХЛ.

Четыре воспитанника в составе

Матч с «Югрой» – первый взрослый старт 19-летнего Алексея Мельничука. Вообще это его второй выход в КХЛ. Он дебютировал тоже против «Югры», только в Ханты-Мансийске вратарь вышел на последние семь минут, когда армейцы выигрывали 8:1. Свой отрезок Мельничук выиграл: он отразил пять бросков, а СКА забросил девятую шайбу.

Между этими играми прошло два месяца. За это время Мельничук поиграл за «СКА-Неву» в ВХЛ и съездил с молодежной сборной России на Суперсерию. В Канаде вратарь вышел в четырех играх и одержал две победы. Если бы еще удалось выиграть серию буллитов после шестой встречи – можно было бы считать три. Но и без нее тренеры СКА дали шанс молодому вратарю почувствовать, что такое взрослый хоккей.

Кроме Мельничука в составе были еще три воспитанника СКА: два участника Суперсерии-2017 Михаил Мальцев и Андрей Алтыбармакян, а также постоянный игрок основы Александр Барабанов. Армейцев принято ругать, что игрокам их системы не дают играть в родном клубе. Такому ходу штаба удивились даже администраторы группы СКА в социальных сетях: когда еще столько доморощенных хоккеистов одновременно попадут в заявку?

Но в этот день порадовало не только отношение клуба к молодежи. Перед исполнением гимна в Ледовом дворце чествовали диктора домашних матчей СКА Геннадия Воробьева. 13 ноября ему исполнилось 80 лет. Поскольку тогда команда была на дальневосточном выезде, чествование организовали на первой домашней игре после возвращения в Петербург. Имениннику вручили игровой свитер с 80-м номером, и показалось, что от подарка Воробьев даже растрогался. Джерси диктору преподнес защитник Антон Белов, который все еще не восстановился после травмы. Его последний матч в КХЛ прямо сейчас был как раз против «Югры».

Овации сопернику громче, чем Шипачеву

Вадим Шипачев окончательно вернулся в Петербург. После тренировок на базе СКА и игр за команду на Дальнем Востоке пришло время сыграть на домашнем льду. Последний официальный матч, который нападающий провел в Ледовом дворце – четвертая игра финала против «Металлурга». А последний раз болельщики скандировали его фамилию на празднике в честь завоевания второго Кубка Гагарина.

Форварда снова поставили в первое звено к Илье Ковальчуку. Тренеров СКА устроила работа связки в Шанхае. Своего старого-нового игрока арена встретила громко, но не так мощно, как обычно приветствуют Ковальчука. Как будто он никуда не уезжал. Даже Андрею Анкудинову, блокировавшему бросок Патрика Херсли, Ледовый дворец аплодировал мощнее, когда тот дополз до скамейки «Югры».

Своих оваций Шипачев добивался уже по ходу игры. В первом периоде он раскрутил атаку, которая закончилась прокатом Ковальчука вокруг зоны и его точным броском в дальний угол.

Смотрим первый, ждем второй! Спасибо скажем и сопернику за этот гол #СКАЮГР pic.twitter.com/EXQrYM13hh — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 ноября 2017 г.

На первое большинство 87-й номер армейцев воссоединился с Никитой Гусевым. Все по старинке: первый на одном краю зоны, а второй – на другом. Гусев даже выводил Шипачева на бросок в открытый угол, а партнер не попал по шайбе. Все получилось во второй попытке, только передача прошла от Ковальчука.

Начнем третий период с нашего третьего гола. Красивый же! #СКАЮГР pic.twitter.com/AYGVq1d5NR — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 ноября 2017 г.

Большого счастья на лице Вадима не наблюдалось. В прошлые годы он мог клюшку вскинуть вверх, а тут просто пообнимался с партнерами. Хоть какая-то улыбка промелькнула, когда Шипачев забил свой второй гол. Интересно, его не напугал дым, который прямо за его спиной выдавала пушка?

А еще до голов Шипачева успел отличиться Барабанов, хорошо подкарауливший отскок на пятаке.

Вовремя спохватился - это про Сашу Барабанова и наш второй гол! АЕ! #ЮГРСКА pic.twitter.com/xQSHKuofoQ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 ноября 2017 г.

И снова нет разгрома

После ухода Игоря Захаркина о «Югре» даже подзабыли. А при Анатолии Емелине положение команды не такое и безнадежное. С ним ханты-мансийцы выиграли в два раза больше матчей, чем при бывшем помощнике Вячеслава Быкова. Вот и армейцев югорчане напрягли. В первом периоде гости нанесли больше бросков, чем лидер КХЛ, но Мельничук их выдержал и не пропустил. Сухая серия молодого вратаря прервалась на 43-й минуте его игры в КХЛ, когда Никлас Бурстрем успешно добил шайбу на пятаке.

Вратарь был хорош на старте третьего периода, когда «Югра» получила большинство. Однако гости его поймали на дальних бросках. Сперва этим воспользовался Тобиас Виклунд, а за пять с половиной минут до конца периода в ближний угол вратарю забил главный бомбардир югорчан Павел Варфоломеев. Этот гол – единственный момент, который можно предъявить Мельничуку как неудачный. Армейцы подбодрили молодого одноклубника, не дав соперникам в концовке нормально поиграть «6 на 5».

После паузы СКА выиграл все четыре матча, но третья победа получается минимальной. К таким результатам со стороны петербуржцев даже сразу не привыкнуть. Может, пять дней до матча с «Барысом» все изменят.