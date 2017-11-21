Илья Ковальчук: Очень рад за Зарипова

– «Югра» забила два гола в большинстве, здорово играла. Мы прилетели с Дальнего Востока, первая игра всегда тяжелая. Так что хорошо, что выиграли. Вратаря нужно поздравить с первой победой.

– То есть то, что дали забить, это следствие усталости?

– Мы не хотели дать забить, хотели сами забить. Они играли лучше, мы играли по счету. Хорошо, что удалось удержать победу.

– У вас новый партнер в звене Вадим Шипачев. Как вам с ним?

– Тьфу-тьфу-тьфу, пока хорошо получается. Видно, что ему чуть-чуть тяжеловато, он давно не играл. Первые игры выпали на выезд. Я уверен, что он будет прибавлять. Но и так он сегодня два гола забил, три очка набрал. Помог команде.

– Он на эмоциях больше играет?

– Он на классе больше играет. Все равно долго не играл, мало тренировался – ему там не давали. Сейчас наберет форму, войдет в ритм.

– Пять дней предстоящего отдыха важны с точки зрения восстановления?

– После выезда хотелось бы поспать. Всю страну пролетели туда-обратно. Это не так просто, как может показаться.

– Только что стало известно, что дисквалификацию Даниса Зарипова сократили, через два дня он сможет играть. Что можете пожелать ему?

– Только что нам сказали об этом. Я очень рад, был уверен на 100%, что такой игрок как Данис не мог ничего употреблять. Это было какое-то недоразумение. Слава богу, что так вышло. Удачи ему. Знаю, что он тренировался долгое время, надеялся, что снимут дисквалификацию. И добился этого. Молодец, я его поздравляю с этим.

Вадим Шипачев: Ужасно играли в большинстве!

– Как будто и не было этих двух месяцев! – поприветствовали Шипачева журналисты. Вадим даже улыбнулся. – А вы все так же в огне, киллер большинства...

– Сегодня ужасно играли в большинстве. Вообще после такого выезда на Дальний Восток в конце не хватало сил. Хорошо, что есть пять дней между матчами, и отдохнем, и потренируемся. В следующей игре будем лучше.



– "Югра" на бумаге не могла составить конкуренцию СКА. За счет чего они смогли зацепиться за игру?

– На бумаге одно, это хоккей. Любой может выиграть или проиграть, так что надо играть в свою игру. Сегодня было не очень хорошо.





– Мельничук сегодня дебютировал, но не без ошибок.

– Он красавец, сколько вытащил, помог команде. Все его поздравили, рады за него.



– Говорят, после выезда всегда непросто в плане физики. Вы как?

– Я себя не очень хорошо чувствовал после двух месяцев непонятно чего.

Алексей Мельничук: Дебют посвящаю тем родным, которые погибли в аварии

Молодой голкипер впервые отыграл весь матч в КХЛ: до этого выходил против «Югры» на несколько минут.

– Сегодня полноценный дебют в КХЛ. Насколько это сравнимо с ВХЛ?

– Разный хоккей, тем более, когда в Ледовый приходит 12 тысяч. Очень приятно здесь играть.

– Когда узнали, что будете играть в старте с «Югрой»?

– Узнал, когда сыграли последний матч в Канаде. Написали, чтобы я начал проходить акклиматизацию, что могу сыграть с «Югрой».

– Какой самый яркий совет получили перед матчем?

– Все понемножку говорили, начиная от игроков и заканчивая тренерами. Все советы помогли.

– Кому посвятите свой дебют?

– У меня в семье случилась авария. Посвящаю тем родным, которых сейчас рядом нет, – в 2014-м году в семье Алексея случилась трагедия: в автомобильной аварии погибли отец, дедушка и две сестры. Он и сам был в той машине, получил серьезные травмы, но поправился и продолжил играть в хоккей.

Олег Знарок: Ошибки в третьем периоде были из-за усталости

– Думаю, нам силенок не хватило после такого переезда на Дальний Восток, до конца не восстановились. Назад летели 14 часов. Ошибки в третьем периоде были из-за усталости, удаления ненужные. Рады, что выиграли сегодня. Немножко отдохнем и будем двигаться дальше.

– Ваш комментарий по дебюту Алексея Мельничука.

– Ему было сложно. Команда была уставшей, он много нас выручал. Он молодой парень, волновался перед игрой, но выдержал, молодец. Мы не зря его поставили. В Суперсерии он доказал. Алексей с нами прошел предсезонку, мы знаем, что он собой представляет.