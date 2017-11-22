ВЕРДИКТ ДНЯ

ИИХФ РАЗРЕШИЛО ЗАРИПОВУ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ

О сколько нам открытий чудных готовит конформизма дух! Сколько громких обвинений прозвучало в адрес российского форварда Даниса Зарипова с различных трибун за якобы употребление допинга.

Но вот опытный нападающий подал апелляцию. И что же? ИИХФ, вишь ты, провела дополнительную экспертизу. И на ее основании суд постановил, что Данис принял запрещенный препарат по ошибке.

Тут возникает вопрос - почему раньше такую экспертизу провести было нельзя? Что мешало? Отсутствие адвокатов пострадавшего спортсмена что ли?

Но больше всего меня «порадовало», что Зарипова все же не оправдали полностью, а только скостили срок дисквалификации с двух лет до полугода. И вот тут выяснилось, что по счастливому совпадению срок его дисквалификации кончается аккурат одновременно с датой вынесения нового приговора. А именно – 23 ноября.

Мне это напоминает некоторые громкие дела в уголовном суде. Когда человека держат месяцами в КПЗ, а потом объявляют приговор, где озвучивают срок, который он как раз в КПЗ и провел. И тут же торжественно освобождают в зале суда на радость родным и близким.

И все довольны! И Зарипов сейчас доволен. И, главное, ИИХФ не в накладе. Ну а если бы Даниса сейчас оправдали вчистую? Выкатили бы тогда его адвокаты ИИХФ солидный счет за сорванный контракт и пропущенные пол сезона и пришлось бы серьезно раскошелиться!

Ну а так с Фазеля и компании взятки гладки. И Зарипов на радостях согласиться на досрочное освобождение с куда более мягкой формулировкой обвинения, не марающей его имени.

Ну а что дальше?

Дальше у форварда пройдут, видимо, переговоры с «Ак Барсом», главный тренер которого Зинэтула Билялетдинов давеча жаловался, что у его команды упала реализация большинства. И если Зарипов действительно находится в хорошей форме, о чем он заявил в интервью «Советскому спорту», то ничто не мешает нападающему сыграть в Казани против «Барыса» уже в ближайшую субботу. Ждем!

Ну и в любом случае поздравляем Даниса с возвращением в большой хоккей.

ОБВИНЕНИЕ ДНЯ

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДЕНЕЖНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПЫТАЮТСЯ УНИЧТОЖИТЬ ХОККЕЙ»

Президент ИИХФ Рене Фазель, тем временем, жестко высказался о политике двух сильнейших хоккейных лиг мира в олимпийском сезоне.

- В отличие от ситуации с КХЛ, где влияние оказывает политика, в случае с НХЛ все завязано на финансах, - заявил Фазель в интервью ТАСС. - Политические и денежные интересы некоторых людей пытаются уничтожить хоккей, точнее дух спорта. Я очень разочаровываюсь, когда представители спортивного руководства вмешивают политику и деньги в великие идеи Пьера де Кубертена и всего Олимпийского движения, призывающие объединить людей в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

В целом справедливо. Вот только политику в олимпийское движение начали вмешивать отнюдь не в России.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДНЯ

ФХР НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ С ИИХФ И ВАДА

ФХР сделала официальное заявление, посвящённое ОИ- 2018.

«Подготовка сборной России по хоккею к Олимпийским играм в Пхёнчхане продолжается в плановом режиме, - говорится в специальном пресс-релизе на сайте ФХР. - Все хоккеисты сборной соответствуют антидопинговым правилам МОК и ВАДА. В полной мере выполняются требования по допинг-тестированию. К настоящему моменту хоккеисты сборных команд сдали 29 проб, все результаты отрицательные. Отметим, что с 15 ноября 10 хоккеистов будут включены в международный пул тестирования, а с 17 ноября 30 человек — в расширенный национальный пул тестирования. На Олимпиаде в Пхёнчхане хоккейная команда России будет защищать цвета государственного флага своей страны. ФХР находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея и все возникающие вопросы, связанные с участием нашей сборной в международных турнирах, решает совместно с ИИХФ».

Все это понятно. Непонятно другое – почему бы ФХР не выработать единую политику с КХЛ по этому вопросу? Особенно с учетом того, что возглавляют эти две хоккейных организации отчасти одни и те же люди, которые еще недавно заявляли, что готовы всегда действовать в «одной упряжке» на благо развития хоккея в России.

Или наметились разногласия?



ОБЪЯВЛЕНИЕ ДНЯ

ВЫБЕРИ УЧАСТНИКОВ МАТЧА ЗВЕЗД КХЛ

Вчера стартовало голосование среди болельщиков, которые могут выбрать первых участников Матча звезд КХЛ.

Напоминаем, что фанаты могут голосовать за своих любимых игроков до 1 декабря. По итогам их голосования будут сформированы стартовые составы сборных четырех дивизионов – Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

После болельщиков выбор сделают журналисты, а затем КХЛ выберет оставшихся игроков. Последние четыре участника будут определены по результатам Кубка вызова МХЛ.

Напомним, что Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане. А накануне, 13 января, пройдет мастер-шоу.

ФРАЗА ДНЯ

«СПАРТАК» ИГРАЕТ КРАСИВО. ЦСКА ЭТОГО И НЕ ХВАТИЛО ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА!»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов отчитываясь за поражение от «Спартака» - 2:5, невольно жестко подковырнул самого принципиального соперника красно-белых – московских армейцев.

- За счет чего спартаковцы смогли переломить свою судьбу в этом сезоне? Так они в интересный хоккей играют, - заявил Крикунов. - И тренер у них хороший. Епанчинцев сам был игроком классным, вот и команда у него действует здорово. Приятно посмотреть.

- Но это больше борьба или искусство?

- Конечно, у «Спартака» больше комбинаций и игры, чем борьбы. «Спартак» играет в хоккей, к которому надо стремиться. У него есть то, без чего ЦСКА так и не смог стать чемпионом. У армейцев было как раз очень много борьбы. Но не хватало игры.

Мудрый тренер, конечно, во многом прав. Но его заявлению, наверняка, будут рукоплескать болельщики «Спартака». И не только за теплые слова. А больше за сравнение именно с ЦСКА, которое было не в пользу армейцев.