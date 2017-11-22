Итак, Зарипову скостили срок дисквалификации с двух лет в четверо. Уже через пару дней он может выйти на лед в форме… Пока непонятно, какого клуба.

Подписанный в июне двухлетний контракт с «Ак Барсом» был расторгнут в августе по обоюдному согласию сторон. Следует ли из этого, что теперь самый титулованный игрок КХЛ возобновит роман с клубом из Казани, где его, если верить баннеру на «Татнефть Арене», «подняли из помойки, отмыли и вывели на чемпионскую орбиту»?

Агент Зарипова Юрий Николаев по горячим следам заявил, что «Ак Барс» - приоритетный для его клиента вариант. Во-первых, это почти что родной клуб Даниса. Второй аргумент в пользу Казани и Татарстана – поддержка бизнеса хоккеиста. Изготавливаемыми в Набережных Челнах его фирмой клюшками играет не только Ян Коварж, но и президент России Владимир Путин.

«Ак Барс», потеряв на долгие сроки, ведущих игроков, нуждается в усилении. Тем более таким мастером, как Зарипов, хорошо знакомому с клубом и его главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

Думается, теперь не прочь вернуть Зарипова и «Магнитка», которая в мае не предложила ему контракт на два сезона, как «Ак Барс». Напомню, у Сергея Мозякина и Коваржа соглашения с клубом из Магнитогорска истекают в конце этого сезона.

Краеугольным камнем в переговорах стороны Зарипова станет не только финансовая сторона, но и срок контракта. Согласится ли Данис на условия, предложенные СКА Вадиму Шипачеву – двустороннее соглашение до конца сезона на 30 миллионов рублей? Вопрос риторический.

У Русского Кросби помимо финансового момента есть мощный стимул – олимпийский. Если будет все в порядке, то Шипачев сыграет в Пхенчхане и автоматически вернет то, от чего отказался до командировки в «Вегас». Начал он за здравие.

А вот в какой форме и игровом тонусе Зарипов – загадка. Да, он тренировался, готовился.

Мы же помним, как медленно Данис вкатывался в прошлый сезон. И если б не тяжелая травма Вотеха Вольски, еще неизвестно, воссоединилась бы связка Мозякин – Зарипов.

Сколько времени потребуется 36-летнему нападающему, чтобы набрать форму? Захочет ли «Ак Барс» ждать?

Ныне в моде пробные контракты. Такой подписывал с «Магниткой» опытный Игорь Григоренко, а защитник Евгений Рясенский – с «Трактором» целых два прежде, чем поставить подпись под полноценным соглашением. Вряд ли Зарипов согласиться на подобный вариант, он для него унизительный.

С другой стороны, Зарипову ничто не помешает в олимпийской паузе набрать кондиций и как следует подготовиться к плей-офф. Ведь олимпийской перспективой он в отличие от того же Мозякина не обременен.

Тренер Валерий Белов, долго работавший с Данисом в Казани, заметил: «Если нет стимула, Зарипов начинает закисать». Что ныне может стать для форварда-бомбардира стимулом? Пятый Кубок Гагарина? Конечно. Но есть куда более близкая цель – планка «400 голов в отечественных чемпионатах». До нее осталось семь шайб. Титулованный спартаковец Вячеслав Старшинов дважды возвращался в большой хоккей ради этого рубежа. И первым в нашей истории забил 400-ю. Зарипов может стать четвертым четырехсотником. После Старшинова, Михайлова и Мозякина.

Мои коллеги поспешили определить Даниса в тройку к Владимиру Ткачеву, который на ЧМ-2017 и в Евротуре выходил с Мозякиным. У меня есть сомнения в этой химии, в игровой совместимости центрфорварда-силовика и «художника». Впрочем, не будем забегать вперед. Верится, скоро мы узнаем новую (или новую старую) команду Зарипова.