Что за день в Америке! Тарасенко дерется, забивает и делает хет-трик Хоу (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ДРАКА ТАРАСЕНКО
Потрясающий матч форварда «Сент-Луиса»: два гола, две передачи и драка! Жаль, что Тарасенко не подрался второй раз в этой встрече. Получился бы двойной хет-трик Горди Хоу. Наверняка этого не делал еще никто в истории НХЛ.
Но по порядку. Два своих гола Тарасенко забил хлесткими кистевыми бросками, равных которым нет в лиге. Мы знаем, как с кистей умеет бросать Никита Кучеров. Но то, как делает Тарасенко – это что-то потрясающее. Думаю, он даже яблоко смог бы сбить шайбой с головы человека с расстояния 10 метров. Просто Робин Гуд.
Передачи – Тарасенко играет в одном из лучших звеньев лиги, с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем. В матче, когда был уничтожен несчастный «Эдмонтон» (8:3), эта троица набрала в сумме 12 очков. Назвать ее абсолютно лучшей мешает только то, что в «Тампе» играют Наместников, Стэмкос и Кучеров.
Драка же получилась, когда Мэтт Беннинг грубо атаковал в колено Шенна. Тарасенко возмутился, слово за слово, перчатки полетели на лед…
Вообще это абсолютно не работа Тарасенко – махать кулаками. Но очень здорово, что он так стоит стеной за товарищей по команде. Уже в боксе штрафников у него спросили, не разбил ли Вова костяшки пальцев. А ведь пальцы у него – как у хорошего пианиста. Малейшая боль, и все пойдет не так. Тарасенко махнул рукой: «Да ладно, ерунда».
Ну что ж, Вова, ты – красавчик. И первая звезда игрового дня НХЛ.
2. ПОТАСОВКА РАДУЛОВА
Когда вы еще видели, чтобы один брат жестко приложил другого в матче НХЛ? А вот смотрите, это случилось в матче «Далласа» с «Монреалем». Старший, защитник «Монреаля» Джорди Бенн, прессанул у борта младшего, форварда «Старз» Джейми Бенна.
На помощь партнеру прилетел Александр Радулов, который едва не вступил в драку с бородатым как басмач Джорди Бенном.
Тут тоже наклевывался хет-трик Горди Хоу, ведь Радулов за 27 секунд до конца матча отдал передачу на пустые ворота, когда забивал Тайлер Сегин.
Но в итоге и бой серьезным не получился, и гол Радулов не забил. Но свой бывший клуб, откуда ушел в межсезонье, он остановить смог.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов снова показал себя монстром, проведя на льду почти 27 минут (26:50). Человек играет у «Флайерз» во всех ситуациях – и даже забил гол, когда хорошо бросил от борта и попал в ближнюю девятку ворот Якоба Маркстрема. Но потом «Ванкувер» забросил четыре шайбы, Проворов совершил пять потерь, и вообще это был не лучший его матч. Но в каждой игре Ваня пашет как вол.
3. ТРАВМА МАЛКИНА
Уже и не вспомнить, когда Евгений Малкин проводил полноценный чемпионат, который состоял бы из 82 матчей. Смотрим в статистику – это случилось лишь дважды в карьере Джино (2007-2009 годы). В остальное время – травмы, травмы…
Вот и сейчас Малкин не сыграет с «Ванкувером» из-за травмы верхней части тела. Очень жаль, ведь этот «Питтсбург» выступает не очень стабильно, а лучшие там – связка Малкина с Филом Кесселом. Будем верить, что повреждение Евгения не слишком серьезное.
И еще заметим, что «Эдмонтон» выставил российского защитника Зията Пайгина на безусловный драфт отказов. 22-летний талантливый игрок не провел ни одного матча в НХЛ, отработал семь игр в фарм-клубе АХЛ, получив «-2» и четыре минуты штрафа.
Интересно, где окажется Пайгин. И может ли он вернуться в Россию, если захочет? Если да, то «Ак Барс» усилится не только Данисом Зариповым.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Набрал 4 (2+2) очка и сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Эдмонтоном» (8:3)
2** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Монреалем» (3:1)
3*** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (2:5)
Общий зачет по сезону*:
24 – Кучеров
23 – Бобровский
20 – Тарасенко
16 – Панарин, Бучневич, Овечкин
15 – Радулов
14 – Малкин
11 – Сергачев, Василевский
10 – Кузнецов
9 – Зайцев
8 – Анисимов, Якупов
7 – Варламов, Дадонов
6 – Наместников, Проворов
5 – Слепышев
4 – Куликов, Худобин
3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Задоров, Антипин
2 – Кулемин
1 – Емелин, Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Сент-Луис – Эдмонтон – 8:3 (2:0, 2:0, 4:3)
ТАРАСЕНКО, Яшкин, Шварц (ТАРАСЕНКО), Шенн, Апшелл, ТАРАСЕНКО, Шенн (ТАРАСЕНКО), Штястны – Лучич, Драйзайтль, Нерс
СЛ: Тарасенко (2+2; +4, 5, 8, 16.41)
Филадельфия – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
ПРОВОРОВ, Ворачек – Д.Седин, Босер, Босер, Бэрчи, Эрикссон
Ф: Проворов (1+0; -1, 0, 3, 26.50)
Даллас – Монреаль – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Шор, Спецца, Сегин (РАДУЛОВ) – Галлахер
Д: Радулов (0+1; +1, 0, 3, 20.31)
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 35 (10+25) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 33 (17+16), Годро Калгари – 31 (10+21), Шварц Сент-Луис – 30 (11+19), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 26 (12+14), Макдэвид Эдмонтон – 26 (10+16), Ворачек Филадельфия - 26 (6+20), Шайфли Виннипег – 25 (11+14), Уилер Виннипег – 25 (5+20)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 23 (5+18), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), ОВЕЧКИН Вашингтон – 20 (13+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 20 (9+11), РАДУЛОВ Даллас – 20 (7+13), ДАДОНОВ Флорида – 17 (7+10), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 16 (8+8).