1. ДРАКА ТАРАСЕНКО

Потрясающий матч форварда «Сент-Луиса»: два гола, две передачи и драка! Жаль, что Тарасенко не подрался второй раз в этой встрече. Получился бы двойной хет-трик Горди Хоу. Наверняка этого не делал еще никто в истории НХЛ.

Но по порядку. Два своих гола Тарасенко забил хлесткими кистевыми бросками, равных которым нет в лиге. Мы знаем, как с кистей умеет бросать Никита Кучеров. Но то, как делает Тарасенко – это что-то потрясающее. Думаю, он даже яблоко смог бы сбить шайбой с головы человека с расстояния 10 метров. Просто Робин Гуд.

Передачи – Тарасенко играет в одном из лучших звеньев лиги, с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем. В матче, когда был уничтожен несчастный «Эдмонтон» (8:3), эта троица набрала в сумме 12 очков. Назвать ее абсолютно лучшей мешает только то, что в «Тампе» играют Наместников, Стэмкос и Кучеров.

Драка же получилась, когда Мэтт Беннинг грубо атаковал в колено Шенна. Тарасенко возмутился, слово за слово, перчатки полетели на лед…

Вообще это абсолютно не работа Тарасенко – махать кулаками. Но очень здорово, что он так стоит стеной за товарищей по команде. Уже в боксе штрафников у него спросили, не разбил ли Вова костяшки пальцев. А ведь пальцы у него – как у хорошего пианиста. Малейшая боль, и все пойдет не так. Тарасенко махнул рукой: «Да ладно, ерунда».

Ну что ж, Вова, ты – красавчик. И первая звезда игрового дня НХЛ.

2. ПОТАСОВКА РАДУЛОВА

Когда вы еще видели, чтобы один брат жестко приложил другого в матче НХЛ? А вот смотрите, это случилось в матче «Далласа» с «Монреалем». Старший, защитник «Монреаля» Джорди Бенн, прессанул у борта младшего, форварда «Старз» Джейми Бенна.

На помощь партнеру прилетел Александр Радулов, который едва не вступил в драку с бородатым как басмач Джорди Бенном.

Тут тоже наклевывался хет-трик Горди Хоу, ведь Радулов за 27 секунд до конца матча отдал передачу на пустые ворота, когда забивал Тайлер Сегин.

Но в итоге и бой серьезным не получился, и гол Радулов не забил. Но свой бывший клуб, откуда ушел в межсезонье, он остановить смог.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов снова показал себя монстром, проведя на льду почти 27 минут (26:50). Человек играет у «Флайерз» во всех ситуациях – и даже забил гол, когда хорошо бросил от борта и попал в ближнюю девятку ворот Якоба Маркстрема. Но потом «Ванкувер» забросил четыре шайбы, Проворов совершил пять потерь, и вообще это был не лучший его матч. Но в каждой игре Ваня пашет как вол.

3. ТРАВМА МАЛКИНА

Уже и не вспомнить, когда Евгений Малкин проводил полноценный чемпионат, который состоял бы из 82 матчей. Смотрим в статистику – это случилось лишь дважды в карьере Джино (2007-2009 годы). В остальное время – травмы, травмы…

Вот и сейчас Малкин не сыграет с «Ванкувером» из-за травмы верхней части тела. Очень жаль, ведь этот «Питтсбург» выступает не очень стабильно, а лучшие там – связка Малкина с Филом Кесселом. Будем верить, что повреждение Евгения не слишком серьезное.

И еще заметим, что «Эдмонтон» выставил российского защитника Зията Пайгина на безусловный драфт отказов. 22-летний талантливый игрок не провел ни одного матча в НХЛ, отработал семь игр в фарм-клубе АХЛ, получив «-2» и четыре минуты штрафа.

Интересно, где окажется Пайгин. И может ли он вернуться в Россию, если захочет? Если да, то «Ак Барс» усилится не только Данисом Зариповым.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 4 (2+2) очка и сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Эдмонтоном» (8:3)

2** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Монреалем» (3:1)

3*** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (2:5)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров

23 – Бобровский

20 – Тарасенко

16 – Панарин, Бучневич, Овечкин

15 – Радулов

14 – Малкин

11 – Сергачев, Василевский

10 – Кузнецов

9 – Зайцев

8 – Анисимов, Якупов

7 – Варламов, Дадонов

6 – Наместников, Проворов

5 – Слепышев

4 – Куликов, Худобин

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Задоров, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Сент-Луис – Эдмонтон – 8:3 (2:0, 2:0, 4:3)

ТАРАСЕНКО, Яшкин, Шварц (ТАРАСЕНКО), Шенн, Апшелл, ТАРАСЕНКО, Шенн (ТАРАСЕНКО), Штястны – Лучич, Драйзайтль, Нерс

СЛ: Тарасенко (2+2; +4, 5, 8, 16.41)

Филадельфия – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

ПРОВОРОВ, Ворачек – Д.Седин, Босер, Босер, Бэрчи, Эрикссон

Ф: Проворов (1+0; -1, 0, 3, 26.50)

Даллас – Монреаль – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шор, Спецца, Сегин (РАДУЛОВ) – Галлахер

Д: Радулов (0+1; +1, 0, 3, 20.31)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.