В сезоне 2015/16 в «Локомотиве» заявила о себе молодежная тройка нападения Коршков – Красковский – Полунин, которая в том же сезоне заработала и Кубок Харламова в МХЛ, и серебряные медали молодежного чемпионата мира в составе сборной. Теперь от этих хоккеистов, несмотря на их возраст, ждали, что они выйдут в «Локомотиве» на ведущие позиции. Но, как это часто бывает с молодыми игроками, начало сезона не задалось. И только с середины октября Егор Коршков снова начал регулярно набирать очки.

Но разговор начался не с этого.

КАК ОВЕЧКИН

– Егор, где вы потеряли зуб?

– Это нужно брату Сашки Полунина передать большое спасибо! Когда с «Капитаном» в МХЛ играли, Коля решил мне подправить улыбку! Вначале я расстроился, а потом привык. Нет зуба и ладно.

– Зато как Овечкин! Вставлять по завершении карьеры будете?

– Возможно. Я просто стоматологов боюсь.

– Стоматологов боитесь, а в хоккей играть – нет. Ваш отец тоже был профессиональным игроком, это его пример вас вдохновил?

– Да, он был примером. Но у меня и у самого было огромное желание. Постоянно думал о том, как бы сходить покататься. Когда пришло время выбирать – образование или профессиональный спорт, понял, что не смогу без хоккея. Я очень надеялся, что у меня все получится, поэтому много работал в этом направлении. Образование тоже важно, и если есть цель его получить – то все сложится. Например, Костя Цзю его в 40 лет получил.

«КРАСКОВСКИЙ И ПОЛУНИН – КАБЛУКИ!»

– Как сложилось ваше звено Коршков – Красковский - Полунин? Ругаетесь иногда?

– В нашей тройке ругаюсь только я! На самом деле, мы еще в молодежке играли с Сашей Полуниным, а центральным у нас был Максим Рыжков. Потом поставили в основной команде Пашу Красковского. И как-то сложилось у нас все, нашли взаимопонимание. Знаем, кто из нас куда побежит, где откроется. В жизни они оба добрые, отзывчивые парни, но «каблуки»!

– Начало сезона у вашей тройки не сложилось. Было много критики в ваш адрес. Почему произошел такой спад?

– Критиковали нас чаще, чем всех остальных. После хорошего сезона от нас ждали большего. Не знаю, что произошло – может, физически чуть просели после сборов и предсезонки, может эмоционально. Конечно, люди сразу начинают говорить неприятные вещи, припоминать все моменты, когда не забил. А ты просто продолжаешь работать дальше.

Я с трех лет вставал в шесть утра на тренировку, уезжал в другие города, не видел родителей и друзей, возможно, раньше повзрослел. Критика – это хорошо, но когда она конструктивная. Есть эксперты, которые и при хорошей игре найдут недочеты и скажут об этом. От болельщиков же ждешь поддержки, особенно в трудный период. Как в жизни не может быть постоянно все хорошо, так и в хоккее – белые и черные полосы. Сейчас мы пытаемся найти свою игру, и, надеюсь, что будем радовать Ярославль шайбами и зрелищными матчами.

«КВАРТАЛЬНОВ — ОТЛИЧНЫЙ МУЖИК»

– Недавно у «Локомотива» сменился тренер. Как вам работается с Дмитрием Квартальновым?

– Когда приходит новый человек, происходят изменения. У каждого тренера своё понимание игры, и он хочет поставить её так, как видит. Даже взгляды на одну и ту же ситуацию у Алексея Кудашова и Дмитрия Квартальнова разные. Но это наша работа – уметь перестраиваться. Первые пару игр было тяжело. Но потренировались и всё поняли. Дмитрий Вячеславович, может быть, бывает строговат как тренер, но мужик отличный!

А смена тренера была неожиданной. Думаю, что есть в этом и вина нашего звена. Мы должны были показывать классный хоккей, выходить на лидирующие позиции, но подвели Алексея Николаевича. Нельзя говорить, что виноват только тренер. Виновата вся команда. Одно звено тоже не вытащит.

– Но история знает такие случаи. Мозякин – Коварж - Зарипов взяли Кубок Гагарина для «Магнитки»…

– Дядя Серёжа, дядя Данис тащат отлично…

– Может, когда-нибудь мы будем говорить дядя Егор, дядя Паша…

– Дай Бог. Всё-таки люди с опытом по-другому воспринимают игру. Нас пока рано с кем-то сравнивать, как это делали после прошлого сезона. Вот когда мы будем стабильно тащить наш паровозик вперёд, тогда поговорим.

– Заметила, что вы не очень любите вопросы про драки на льду, хотя иногда можете помахать кулаками. Спрошу, как вас провоцируют на них? Капризов рассказывал, что на МЧМ американец Джордан Гринуэй постоянно по щиткам его бил…

– Американцы, как и канадцы, все задиристые. Когда ты на льду, то слово за слово, толчки, и можно вспыхнуть. Но сам я никого подраться не приглашаю. Только если заступиться нужно за партнера. Провокации – часть хоккея. В каждой команде должен был человек-провокатор, умеющий заработать лишние минуты большинства. Например, когда в московском «Динамо» играл Лео Комаров, то он умело этим пользовался. Причем до драки не всегда доходило.

– А как можно отказаться от драки, получив вызов?

– Кто не хочет драться, тот сразу «в черепашку» – падает и закрывается, что не достать его.

«МУЗЫКА У РАФИКОВА НЕ ОЧЕНЬ!»

– Читала, что в раздевалке перед матчем ди-джеем выступает Даниил Апальков. Сейчас всё так же? Какую музыку он ставит?

– Теперь за «диджейским пультом» Рушан Рафиков. А музыку он ставит не очень, так и напишите! Вообще, я прихожу одеваться за десять минут до выхода, когда всё выключают.

– У вас интересный телефонный номер. Ваш игровой 96-й встречается в нём несколько раз. Специально заказывали?

– Пришел в салон связи, попросил свободные номера и встретился именно этот! Шучу. На самом деле, я спросил, есть ли возможность получить подобный номер телефона, и мне не отказали.

– Наверное, уже узнают? Видела, что вам рисуют портреты…

– Красивый портрет мне однажды подарила девушка, которая брала интервью. Я его решил отвезти домой в Новосибирск. В багажное отделение самолёта сдавать было жалко, а со стеклом в салон не пускают. Пришлось уговаривать работников аэропорта пустить меня на борт вместе с портретом. Долетел он в целости и сохранности. Теперь висит дома в моей комнате. Правда, меня из неё уже выселили.

– Ее заняла ваша младшая сестра? Она ни каким спортом не увлекается, глядя на вас?

– Спортом – нет. Но Аня – творческая личность, которая ещё ищет себя. Она и рисует, и танцует, и в КВН играет.

– А у вас есть какие-то увлечения?

– В детстве математику любил. Даже просил маму отдать меня в математический класс, любил решать уравнения. Сейчас в кино могу сходить, иногда книгу почитать. Недавно, чтобы снять напряжение после серии игр, съездили с ребятами на загородный полигон пострелять.

– И кто оказался самым метким?

– Самыми меткими оказались девушки – жена Паши Красковского и девушка Апалькова. А мы только по воротам стрелять умеем!