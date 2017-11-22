Татьяна Тихонова посвятила свою жизнь хоккею, как это сделали ее дед, отец и брат. Причем, она намерена тренировать именно мужские команды.

Хоккей - мужской вид спорта. Для многих болельщиков в России этот стереотип остается непоколебимым даже после появления в нашей стране профессиональной женской хоккейной лиги.

Вот и хоккейную династию Тихоновых мы знаем исключительно по мужчинам.

Дед – легендарный Виктор Тихонов, главный тренер непобедимой Красной машины с 1977 по 1994 год.

Отец – известный тренер Василий Тихонов, работавший в Финляндии, Швейцарии, НХЛ и России.

Сын – нападающий Виктор Тихонов, чемпион мира-2014, ныне выступающий за СКА.

Но в их семье есть еще и девушка – сестра Виктора Тихонова-младшего, Татьяна. Которая сейчас вернулась из Америки в Финляндию. И в местной прессе заявила, что хочет стать первой в мире женщиной-тренером для мужской хоккейной команды. Причем, именно сборной!

– Я хочу выиграть олимпийское золото, как мой дед, – без обиняков заявляет о своей мечте Татьяна Тихонова в интервью изданию Ilta Sanomat . Но при этом тут же почему-то делает оговорку, что в нашей стране это невозможно. – В России пока не готовы к тому, чтобы женщина занимала ведущую роль в хоккее.

К реализации своей мечты Татьяна приступила в Финляндии, где прошло ее детство (отец работал главным тренером в «Эссяте» и «Лукко»).

Сейчас она учится там в университете, чтобы получить тренерский диплом. А за плечами у нее – 16 лет работы с женскими командами в США. В частности, с юниорской командой девушек «Сан-Хосе».

Также, в честь своего трагически погибшего в Москве отца Татьяна организовала летний хоккейный лагерь «Tikhonov Training Camp». Советы по устройству которого ей успел дать еще Виктор Тихонов-старший, которому очень понравилась эта идея.

– Этот лагерь был успешным уже в первый год, – заявила Татьяна в своем финском интервью. – После него я полетела в Россию и показала дедушке фотографии и видео. Он очень воодушевился и дал мне советы по тренерской работе. Я рада, что мы успели это обсудить.

Сама Тихонова искренне считает, что уже сейчас вполне готова руководить профессиональными мужскими командами. И начать хочет с финских клубов.

– Было бы здорово в будущем тренировать клубы «Эссят» или «Лукко», как это делал мой отец, – заявляет Татьяна. – Я чувствую, что уже готова. Представился бы только случай. Мне нравится тренировать мальчиков. Я могу быть главной на льду и сделать так, чтобы меня слушались.

В том, что Тихонова «больна» хоккеем с детства сомневаться тоже не приходится.

– Я полюбила хоккей, наверное, еще до того, как родилась, – говорит Татьяна. – Еще совсем малышкой смотрела, как работают мой дедушка и папа. А мой младший брат – мое главное тренерское достижение.

Как выяснилось, Татьяна в детстве действительно была хоккейным наставником своего брата Виктора, которого была старше на четыре года и тренировала индивидуально по просьбе их отца. Сама Тихонова начала играть в хоккей в 10 лет.

P.S. То что в тренерском клане Тихоновых несколько внезапно для нас появился еще один тренер – приятная неожиданность. Но почему Татьяна намерена начинать свой путь за границей? В России ее легендарный дед по-прежнему в большом авторитете. А внучка великого Тихонова во главе клуба КХЛ, ВХЛ или МХЛ просто обрекает команду на повышенное внимание СМИ. И, как следствие, дает толчок для развития хоккея в нашей стране.

Да, тренер женского пола в команде матерых мужиков – нонсенс. Но все бывает когда-то в первый раз. И лично мне было бы интересно понаблюдать, как внучка Тихонова попытается совершить переворот в мировом хоккее.