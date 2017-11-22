– А что, Всеволод Владимирович, может ли КХЛ не отпустить своих игроков на Олимпиаду, если МОК дисквалифицирует Россию?

– Не стоит заниматься глупостями. Перед началом сезона об этом не говорили. Календарь регулярного чемпионата составлен. Что же сейчас заявлять, что мы кого-то куда-то не отпустим? Обо всем договариваются на берегу.

Вот НХЛ еще весной заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде. Хотя эту лигу сильно уговаривали. Американцы не сделали окно под Пхенчхан в своем сезоне. А мы начинаем приплетать Госдуму РФ, которая не имеет никакого отношения к КХЛ, но теперь что-то хочет решать. И принять закон, который не имеет обратной силы.

– Какой?

– Такой, что КХЛ должна запретить всем участие в Олимпиаде. Но ведь это международная лига, куда входит семь стран. Неужели Словакия, Финляндия или Казахстан подчиняются Госдуме РФ? А может ли Госдума управлять Международными федерациями легкой атлетики или перетягивания каната?

Подумайте об этом, а не кричите с трибуны. Это же популизм чистой воды. И кого вы решили наказать? Международную федерацию ИИХФ?

– Хотят создать давление на МОК.

– Но это может оказать только ОКР, который не связан с Госдумой. Надо договариваться с МОК, чтобы выходить из кризиса. Но кто это сделает? Назовите фамилию!

Помните американца Генри Киссинджера с его челночной дипломатией? Он восстановил отношения США с Китаем, а также с Советским Союзом. Такого человека сейчас не хватает.

А вообще выдвину оригинальную версию – сейчас надо разговаривать с Ротшильдами. Эта семья банкиров имеет гораздо больше влияния, чем ВАДА.

– Есть окна в международном календаре, когда клубы обязаны отпускать своих игроков в сборные. Олимпиада к этому относится?

– Тут закон для соревнований не под эгидой ИИХФ. Например, этапы Евротура. Международная федерация проводит только чемпионаты мира. Олимпиадой рулит МОК.

– То есть если КХЛ в феврале устроит Игры доброй воли среди клубов, то иностранцы будут обязаны участвовать в турнире, отрабатывая контракты?

– А вы эти контракты видели? Там обговорены такие Игры доброй воли? Но наверняка есть пункт, что хоккеистов обязаны отпускать на международные турниры. Канадцы вообще указывают, что им обязаны давать право уезжать на Кубок Шпенглера. Иногда менеджеры поражались: «Как же я его в декабре в Швейцарию отпущу? У нас матчи КХЛ!» – «Да ты контракт внимательнее читай». Те потом за голову хватались.

– Правда, что ИИХФ может наложить на КХЛ штраф в 500 тысяч долларов?

– Это все домыслы. Кто-то разогревает тему. Но подумайте о последствиях. Сейчас ка-ак плюнем в колодец. А нам потом из него пить.

В хоккейном мире есть некая стабильность. Национальные федерации живут под эгидой ИИХФ. Почти как в футболе, но нет континентальных ассоциаций. И есть НХЛ – частная структура, которая может делать все, что хочет.

Хотите взорвать ИИХФ? Попробуйте, ребята. Но следующий шаг – в Европу придет НХЛ. Североамериканцы давно мечтают освоить этот рынок. Они начнут рулить в Старом Свете. По своему. И тогда вы вздрогнете. Воскликните: «А как же наше национальное достоинство и гордость?»

– Рене Фазель точно оставит пост президента ИИХФ в 2020 году? Его готов сменить канадец Боб Николсон, имеющий должность в «Эдмонтоне».

– Да, Рене хочет уйти в 2020 году. Он так говорил. Это не секрет. А кого выбирать – это дело ИИХФ.

Но раньше между странами существовало неписанное соглашение, когда президентом Международной федерации был немец Гюнтер Сабетцки. Так вот, чтобы не возникало конфликта интересов, ИИХФ должен возглавлять человек не из крупной хоккейной державы. СССР, Канада, Швеция, Финляндия, ЧССР не подходили. Швейцарец Фазель? Пожалуйста.

Мое личное мнение – я вижу несколько реальных кандидатов на пост президента. Но канадца Николсона среди них нет. Хотя это мой друг, и я его очень уважаю.

– Давайте поставим испанца Франка Гонсалеса.

– Он не попал в Совет ИИХФ в 2016 году, к удивлению многих проиграв выборы Сереже Гончарову из Белоруссии. Рене же останется почетным президентом. Он не замаран в скандальных историях. Фазель – большой дипломат, Киссинджер хоккейного мира.

И знаете, что может быть на выборах в 2020 году? Рене продлят полномочия до 2022 года, пока не завершится Олимпиада в Пекине. Такой же ход был сделан на выборах МОК с Хуаном-Антонио Самаранчем.

– Фазель не устал от работы?

– За три дня до старта Олимпиады в Пхенчхане ему исполнится 68 лет. Не пионерский возраст. Но Рене поддерживает себя в форме, каждый день занимается на велотренажере. Как ни позвоню ему, Фазель крутит педали при серьезной нагрузке и частоте пульса. Очень старается!