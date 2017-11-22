«Зеленое дерби» стало в последние годы столь культовым противостоянием, что среду было официально объявлено – отныне зарегистрирована одноименная торговая марка.

Это действительно крутой брэнд, на котором можно делать деньги. Потому что на этих поединках организаторы шоу могут не волноваться – трибуны будут заполнены под завязку.

Конечно, никто в Уфе не ожидал столь жесткого погрома. Тем более, что Билялетдинов и Вестерлунд уже встречались ранее в матчах КХЛ – когда финский специалист руководил «Йокеритом». И в их личном противостоянии был зафиксирован паритет.

Тут же игра явно пошла в одну калитку. И я скажу, что громкая победа «Ак Барса» именно тренерская. По составу казанцы сейчас далеко не в оптимальном составе. Потому что была путаница с дисквалификацией их вожака Александра Свитова, который так и не принял участия в матче. Возможен контракт с Данисом Зариповым, чья куда более длительная дисквалификация истекает завтра. А пока Билялетдинов сражался теми, кто под рукой, и все равно победил убедительно.

На днях главный тренер казанцев посетовал, что его команда плохо реализует большинство. И вот пожалуйста – первое же удаление хозяев (интересно, что за подножку был наказан вратарь Бен Скривенс) гости превратили в гол. Причем, Скривенс тут опять напортачил. Слишком рано упал на колени перед Владимиром Ткачевым, бесстыдно обнажив верхние углы ворот и позволил форварду сборной России без помех отправить туда шайбу. Это все равно, что барышня вдруг юбку задерет перед записным ловеласом. Более стойким надо быть!

Второй большинство у казанцев в начале второго периода – и вторая шайба в воротах Скривенса. На этот раз отличился новичок «Ак Барса» Алексей Потапов, до этого выступавший за «Торпедо». Татарстанский климат быстро пошел ему на пользу – есть первая шайба в сезоне! И пусть Алексей лишь слегка коснулся ее на пятачке, борьба у ворот заслуживает награды.

После этого Билялетдинов нашел еще одно слабое место у хозяев – уфимцы постоянно проваливались на пересменах. Сперва один на один с голкипером в такой ситуации убежал Ткачев. Но на этот раз Скривенс выиграл дуэль, став героем эпизода.

Однако вскоре «барсы» вновь поймали соперника на неряшливой смене. И вот Антон Глинкин уже не промахнулся, хотя до этого не мог забить аж в 15 матчах.

После этого «юлаевцы» уже безоглядно полезли вперед. И тут уж Билялетдинов завершил начатое в своей излюбленной манере – начал ловить зарвавшегося соперника на быстрых контратаках.

- Сыграли безобразно, - скажет об этом матче форвард «Салавата» Игорь Макаров. - Совершали ошибки, много теряли шайбу на синей линии. Соперник использовал наши ошибки. Нашей игре нет оправдания

5:0! Удивительно крупный, но вместе с тем вполне логичный итог этой встречи. Как говорят, по игре.

Сдается мне, что Вестерлунда не предупредили, что «Зеленое дерби» для Уфы и Казани важнее всего остального регулярного чемпионата. Но ничего, впереди еще три серии этого культового боевика. Есть время пригласить переводчика и все тонкости этих непростых взаимоотношений Эркке растолковать. По-фински. Русскоязычных-то тренеров, которым про дерби с «Ак Барсом» ничего и объяснять было не надо, в Уфе мало осталось…