ФРАЗА ДНЯ

КВАРТАЛЬНОВ НАЧАЛ РУГАТЬСЯ, КАК ВУЙТЕК

«Локомотив» уступил в Хабаровске 1:3, прервав серию из трех побед.

– Мы не заслужили победы в этом поединке, заявил после сирены главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. – Надо было на пятак лезть. Там была самоотверженность вратаря и защитников. У нас, к сожалению, не было такого нерва забить. Все вокруг, все рядом. Вот поэтому и проиграли. Что помешало реализовать четыре подряд минуты большинства? Отвечу вам словами Владимира Вуйтека. Он, когда ругался, говорил: «Ни-че-во». Я уже говорил, что был пятак, куда нужно было доставить шайбу. Много заблокированных бросков.

Ну а я, пожалуй, заступлюсь перед Квартальновым за ярославских игроков и одновременно поаплодирую голкиперу «Амура» Юхе Метсоле, который отразил 51 бросок в створ!

ПРИНЦИП ДНЯ

ВЕСТЕРЛУНД НЕ ХОЧЕТ В ОТСТАВКУ

После фиаско в матче с «Ак Барсом» (0:5) главного тренера «Салавата Юлаева» Эркку Вестерлунда спросили в лоб – не хочет ли он подать в отставку? Наставник уфимцев ответил, что не желает. И объяснил – почему.

– После такого матча не возникает желание подать в отставку?

– Нет. Первый принцип тренеров – это учебный процесс. Поздравляю Казань с победой. Они сыграли хорошую выездную игру, использовали наши ошибки. Наш третий период был очень плохой, мы не играли как команда. Я извиняюсь перед болельщиками за себя и за игроков. Надо играть с умом, также как Казань: если надо забрасывать, они забрасывали, если надо играть в давление, они играли в давление. Они действовали как команда, мы же действовали индивидуально.

Вот так вот – «учебный процесс». Выходит, Вестерлунд подучиться в Уфу приехал. Интересно, какая у него стипендия в «Салавате»?

ФАЛЬСТАРТ ДНЯ

ФУРХ НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ В ВОРОТАХ И 100 СЕКУНД

Невероятно закончился поединок в Хельсинки для голкипера «Авангарда» Доминика Фурха. За первые 98 секунд матча шайба дважды побывала в его воротах. И опытный чех отправился на лавку, уступив место в «раме» Олегу Шикину.

В итоге омичи был повержены со счетом 0:3, впервые в истории КХЛ уступив «Йокериту» в гостях. Кстати, у вратаря финнов Райана Заполски, напротив, выдался очень удачный день – он записал на свой счет второй «сухарь» кряду.

АФИША ДНЯ

ДАЦЮК ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА «ЗИМНЮЮ КЛАССИКУ»

2 декабря «Йокерит» и СКА проведут в Хельсинки матч на открытом воздухе. А сегодня лидеры команд рассказали о том, с каким настроением подходят к этому матчу.

– Хоккей на открытой площадке – это как бы кусочек детства, – заявил на сайте КХЛ лидер питерских армейцев Павел Дацюк. – После него даже небольшое опустошение, потому что так его ждёшь, так к нему готовишься, столько эмоций. Приезжают родственники, знакомые, очень много болельщиков – намного больше, чем на обычной арене. Я уже дважды играл в подобных матчах в НХЛ. Моя команда выиграла обе встречи, а мне удалось и гол забить. Но больше всего, наверное, запомнилась сама атмосфера. Столько зрителей на трибунах! Это приятное ощущение – когда на тебя смотрят сто тысяч человек.

ПРИЗНАНИЕ ДНЯ

КУМИР ТОЛВАНЕНА – КОВАЛЬЧУК!

18-летний финский форвард-вундеркинд Эли Толванен, выступающий в КХЛ за «Йокерит» сделал в среду удивительное признание. Оказывается, в детстве он брал пример с россиянина Ильи Ковальчука, копируя по видео его броски.

– Мне нравится видеть в деле Илью Ковальчука, он отличный снайпер, – заявил Толванен на официальном сайте КХЛ. – В детстве смотрел нарезки его голов и хотел бросать так же, как он.

ДИАГНОЗ ДНЯ

«БАРЫС» БЕССИЛЕН ПРЕД «СИБИРЬЮ»

Невероятно, но факт! Один из лидеров Востока в этом сезоне – казахстанский «Барыс» – уступил новосибирцам уже в четвертый раз с начала чемпионата.

Казахстанцы приехали в Новосибирск, где последний раз побеждали в октябре 2013-го, с ужасающей статистикой в очных ставках с «Сибирью» нынешней осенью. Три матча они проиграли в основное время с общим счетом 1:11!

Нынешний поединок для них тоже начался из рук вон плохо – хозяева уже через пару минут с начала матча вели 2:0. Однако затем клуб из Астаны проявил характер, переломил ход встречи и на третий период вышел уже лидером – 4:3.

Однако, сломать традицию «Барысу» и на этот раз оказалось не по силам. В третьем периоде новосибирцы трижды реализовали большинство и завершили матч уверенной победой – 6:4. Или 17:5 по результатам четырех матчей регулярки.

Да уж, в плей-офф казахстанцам с «Сибирью» лучше не встречаться!