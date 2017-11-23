1. НАШИ ВРАТАРИ

Очень ярко провели вечер российские вратари, и трудно выделить кого-то одного, признать его первой звездой нашего рейтинга.

Но давайте разберемся. Андрей Василевский был очень хорош в домашнем матче против «Чикаго», сделав 29 сэйвов. Там все решил гол в овертайме, а передачу отдавал Владислав Наместников – это его 100-е очко в НХЛ.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал сухарь в матче с «Калгари» (1:0 ОТ), и кажется, его устали хвалить даже в НХЛ. Признали только третьей звездой этого матча. Хотя мы видим, что «Блю Джекетс» очень мало забивают, но набирают очки – потому что ничего не пропускает Боб.

И просто космический матч в Ньюарке выдал голкипер «Бостона» Антон Худобин, который пинком вышвырнул с позиции первого вратаря команды Туукку Раска. Худобин сделал 40 сэйвов и отразил пять бросков в послематчевой серии буллитов. На самом деле, игроки «Нью-Джерси» не забили там еще больше голов, но несколько бросков пришлись просто в молоко, мимо рамки. Может, их устрашающий вид Худобина так испугал?

2. ТРИ ОЧКА КУЗНЕЦОВА

«Вашингтон» уверенно разобрался дома с «Оттавой». Александр Овечкин забил гол, когда с удивительной прытью убежал в атаку и разобрался с голкипером. Это 572-я шайба в карьере Александра Великого. 22-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. Еще одна шайба, и он достанет самого Майка Босси (573).

Между прочим, в этом матче мы увидели такие звенья: Овечкин – Бэкстрем – Уилсон и Оши – Кузнецов – Врана. Да, главный тренер Барри Тротц развел Овечкина с Кузнецовым. И что мы увидели?

Овечкин прервал серию из шести матчей без голов. Кузнецов же вообще устроил феерию, набрав 3 (1+2) очка. Свой гол он забил в большинстве, когда прекрасным броском вогнал шайбу в сетку.

Врана сделал дубль, Оши отдал две передачи. Вам не кажется, что тут уже есть хорошая химия? Я бы на месте Тротца оставил все, как есть. Эксперимент со связкой Овечкин – Кузнецов не слишком получился. Там и Овечкин выпадал, и Кузнецов оказывался в его тени, превращаясь в подносчика патронов и не бросая по воротам. А в этой игре Кузя нанес четыре броска и был очень активен.

3. КУЧЕРОВ – MVP?

На официальном сайте НХЛ провели опрос, какой хоккеист мог бы получить «Харт Трофи» (самый ценный в лиге), если бы приз вручался прямо сейчас.

В предварительном голосовании победил Никита Кучеров (83 очка), который заметно обогнал одноклубника Стивена Стэмкоса (56), Владимира Тарасенко (20), не говоря об остальных. Из россиян также в списке были замечены Александр Овечкин (3), Сергей Бобровский (2), Андрей Василевский (1).

Почему Кучеров? Потому что после 20 матчей он шел на 70 голов за сезон. И может взять «Морис Ришар Трофи». Потому что на нем держится самое результативное звено лиги: Наместников – Стэмкос – Кучеров. Потому что Кучеров так прокачивает Наместникова, что тот может выбить 70-80 очков за сезон, став суперзвездой.

И за что мы любим Кучерова? За то, что при всей своей гениальной игре он остается простым и скромным парнем.

«Люди вокруг твердят: «Да он звезда!» или что-то типа того, - говорит Никита. – Но я не забиваю этим голову. Если начну так думать, то буду показывать совсем другой хоккей. А я концентрируюсь на своей игре. Цель у меня одна – взять Кубок Стэнли».

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Антон ХУДОБИН (Бостон)

Отразил 40 бросков и пять буллитов в матче с «Нью-Джерси» (3:2 бул.)

2** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Оттавой» (5:2)

3*** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 22 сэйва в матче с «Калгари» (1:0 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

20 – Тарасенко

16 – Панарин, Бучневич, Овечкин

15 – Радулов

14 – Малкин

12 – Кузнецов

11 – Сергачев, Василевский

9 – Зайцев

8 – Анисимов, Якупов

7 – Варламов, Дадонов, Худобин

6 – Наместников, Проворов

5 – Слепышев

4 – Куликов

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Задоров, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Чикаго – 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Палат, Кунитц, Пойнт (НАМЕСТНИКОВ) – П.Кейн (АНИСИМОВ). П.Кейн

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 2, 23.32)

Наместников (0+1; 0, 0, 3, 20.26)

Сергачев (0+0; 0, 0, 2, 17.54)

в Василевский (31-29; 93,5%, 63.25)

Ч: Анисимов (0+1; 0, 0, 1, 17.08)

Вашингтон – Оттава – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Врана (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ, Врана (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), Чиассон – Дзингел, Хоффман

В: Овечкин (1+0; +1, 2, 3, 17.05)

Кузнецов (1+2; +1, 0, 4, 15.12)

Орлов (0+1; 0, 0, 2, 22.00)

Колорадо – Даллас – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Джонсон, ЯКУПОВ, Ландеског

К: Якупов (1+0; +1, 0, 3, 11.26)

Задоров (0+0; 0, 0, 2, 21.16)

Д: Радулов (0+0; -2, 0, 2, 21.41)

Флорида – Торонто – 2:1 бул. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Бьюгстад, Бьюгстад (п.бул.) – Кадри

Ф: Дадонов (0+0; -1, 0, 3, 18.58)

Т: Зайцев (0+0; +1, 2, 4, 24.27)

Сошников (0+0; -1, 0, 0, 9.44)

Коламбус – Калгари – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Андерсон

К: Панарин (0+0; 0, 0, 4, 20.36)

в Бобровский (22-22; 100%, 61.32)

Каролина – Рейнджерс – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Ахо – Крайдер, Зибанежад, Кэри, Крайдер, Фаст, Фаст

Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 3, 15.37)

Айлендерс – Филадельфия – 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Барзал, Бойчук, Хо-Санг, Бэйли – Лейер, Раффл (ПРОВОРОВ), Ворачек

Ф: Проворов (0+1; +1, 2, 1, 23.32)

Нэшвилл – Монреаль – 3:2 бул. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Форсберг, Форсберг, Террис (п.бул.) – Бенн, Морроу

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 1, 20.19)

Нью-Джерси – Бостон – 2:3 бул. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Брэтт, Гиббонс – Дебруск, Бержерон, Макэвой (п.бул.)

Б: в Худобин (42-40; 95,2%, 65.00)

Баффало – Миннесота – 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)

Айкел, Нолан, Райнхарт, Нолан – Эннис, Гранлунд, Нидеррайтер, Нидеррайтер, Гранлунд

Б: Антипин (0+0; -1, 0, 2, 21.40)

Лос-Анджелес – Виннипег – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Тоффоли – Лоури, Лайне

В: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 17.55)

Анахайм – Вегас – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Мэнсон, Грант – Маршессо, Миллер, Нил, Карлссон

Питтсбург – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Гюнтцель, Гюнтцель – Босер, Эрикссон, Пульо, Босер, Саттер

Детройт – Эдмонтон – 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Татар, Крунвалл – Нерс, Марун, Хаира, Летесту, Каджула, Пулюярви

Аризона – Сан-Хосе – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Перлини – Торнтон, Кутюр, Уорд

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.