ПЕРЕХОД ДНЯ

ТОРЕСЕН ВЗВРАЩАЕТСЯ В СКА

29 ноября 34-летний форвард Патрик Торесен подпишет контракт со СКА. Об этом уже официально заявил норвежский клуб «Сторхамар», за который нападающий выступал с начала этого сезона. Там также указывается, что свой последний поединок за «Сторхамар» Торесен сыграет 26 ноября, после чего сразу отправится в Санкт-Петербург.

Отмечается, что контракте Патрика с норвежским клубом был специальный пункт, согласно которому он до 1 декабря мог разорвать контракт со «Сторхамаром», чтобы перейти в КХЛ.

Напомним, что Торесен уже выступал за СКА с 2011 по 2015 год и завоевал с армейцами их первый в истории кубок Гагарина. Также норвежец в 2011-м становился чемпионом России в составе «Салавата Юлаева». Всего он провел в КХЛ 390 матчей, набрав 365 (144+221) очков.

Интересно, зачем СКА понадобился пусть известный, но уже возрастной норвежский форвард накануне ОИ-2018? По идее, в декабре Олегу Знарку надо шлифовать в питерском клубе связки для сборной, а не вклинивать в них легионеров.

А, может, КХЛ таким образом пытается нажать на МОК? Забрав к себе главную звезду норвежской сборной, которая также выступит на Олимпиаде в Корее.

АГИТАТОР ДНЯ

КОВАЛЬЧУК ПРИВЕЛ ПОНИКАРОВСКОГО В PUTIN TEAM

Форвард китайского «Куньлуня» Алексей Поникаровский пополнил Putin Team, общественно-политическое движение, основанное в начале ноября капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Интересно, что объявил об этом не сам Поникаровский, а один из лидеров СКА Илья Ковальчук, сразу горячо поддержавший инициативу Овечкина. Судя по всему, Илья и сагитировал Алексея стать членом новой команды, куда уже вступил целый ряд известных спортсменов.

А вот Александр Радулов в «партию» вступать отказался, хотя и заявил о своих симпатиях к Владимиру Путину.

Ну, а благодаря активности Ковальчука у Putin Team есть свой человек в Китае!

ЦИФРА ДНЯ

НИКУЛИН СЫГРАЛ 600-й МАТЧ в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин в четверг провел 600-й матч в КХЛ. На сегодняшний день в лиге всего семь игроков могут похвастаться тем, что достигли столь выдающегося рубежа. Кроме Никулина, это форварды Сергей Мозякин («Металлург»), Александр Пережогин («Авангард»), Данис Зарипов (свободный агент), Денис Платонов («Металлург»), Дмитрий Семин («Витязь») и защитник Евгений Бирюков («Металлург»).

Свой «юбилей», который почти совпал с 71-м днем рождения ХК «Динамо», Никулин отпраздновал прицельным броском по воротам «Югры», за который записал на свой счет результативный пас. «Динамо» победило 2:0.

УВОЛЬНЕНИЕ ДНЯ

РИЖСКОЕ «ДИНАМО» РАССТАЛОСЬ С ЧИСТОВЫМ

Некогда подававший большие надежды нападающий Станислав Чистов не сумел удержаться даже в составе главного аутсайдера КХЛ. В четверг рижане расторгли с ним контракт.

В латвийском клубе Чистов провел семь матчей, не отметившись набранными очками. Ранее он был также отчислен из «Спартака», вместе с которым проходил предсезонку, успев сыграть только один матч в чемпионате КХЛ за москвичей.

Похоже, что теперь Станиславу придется обратить свой взгляд на ВХЛ.