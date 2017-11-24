Красно-белые продолжают удивлять своих болельщиков. «Спартак» одержал в ноябре шесть побед кряду, установив свой личный рекорд в КХЛ, и ворвался в зону плей-офф. Сегодня москвичи проведут поединок в Челябинске, где намерены продолжить набирать очки. В чем феномен такого внезапного возрождения команды Вадима Епанчинцева, которая еще совсем недавно находилась среди аутсайдеров.

– «Спартаку» удалось стабилизировать игру после весьма неудачного старта, связанного с тяжелым календарем, – отвечает Борис Майоров. – Особенно это касается наигранных связок, которые во многом уже сформировались. Хотя изменения до сих пор происходят. К примеру, Вячеслав Лещенко, один из ведущих форвардов красно-белых был в последнем матче переведен аж в четвертое звено! Это тоже показатель. Значит, остальные играют лучше.

Москвичи явно зацепились за удачную игру в октябре, почувствовали в себе уверенность и сейчас неуклонно продолжают наращивать свой потенциал. Да и потом «Спартак» играет красиво!

– После матча с «Автомобилистом» главный тренер уральцев Владимир Крикунов похвалил спартаковцев за то, что они в первую очередь играют, а не просто борются с соперниками. Согласны с этим?

– Абсолютно! Я бы хотел Владимира Васильевича поддержать! Правильно Крикунов сказал, что именно из-за этого и ЦСКА не смог дважды выиграть Кубок Гагарина, потому что у Дмитрия Квартальнова главный упор был на борьбу, а не тактику.

Это, кстати, недостаток не только московских армейцев, а многих команд КХЛ, где хоккеисты выходят на лед работать, а не играть. А это две разные вещи! Из-за этого матчи зачастую не смотрятся, не являются зрелищем.

«Спартаку» тоже еще есть куда расти в этом направлении. Потому что под давлением соперника москвичи порой действуют чересчур простенько – отбрасывают шайбу по борту, лишь бы от нее поскорее избавиться. А сможет ли ее партнер принять – это никого не заботит. И все же обдуманных действий стало гораздо больше.

– Пожалуй, на улучшение игры «Спартака» повлияло и подкрепление из СКА.

– Согласен, это тоже немаловажно. Тем более, что бывшие армейцы пришлись явно ко двору. Александр Хохлачев стал настоящим лидером команды. Я вообще не понимаю, почему армейцы с ним расстались? Если уж они таких игроков раздают без сожаления, значит, состав у них действительно на голову выше, чем у всех остальных. Да и Александр Дергачев неплохо вписался в состав.

– Давайте теперь переместимся на Восток, где сильно удивляет «Куньлунь». Китайский клуб под руководством маститого Майка Кинэна опускается все ниже в таблице Восточной конференции. В чем дело?!

– Я и сам удивлен этому! Ведь «Куньлунь» возглавил канадский тренер с великолепной репутацией. Китайцы, приглашая Кинэна в команду, наверняка учитывали не только его послужной список в Северной Америке, но и опыт работы в КХЛ. Да и вообще такая крупная фигура должна была поспособствовать развитию хоккея в стране.

А команда, между тем валится! Единственное, чем я могу объяснить такой катаклизм – Кинэн привык работать со сложившимися коллективами. Есть такая категория специалистов. Им нужны квалифицированные мастера под рукой, тогда они добиваются результата. Доводить игроков до кондиций – немного другая работа. Я и сам сталкивался с подобной проблемой, когда работал тренером. Легче работать с игроками, которые сразу понимают – чего ты от них хочешь. И способны тренерские замыслы реализовать на льду.

– Есть ощущение, что в китайском клубе еще не совсем отлажена организация работы. И Кинэн оказался к этому не готов.

– Я не понимаю – зачем «Куньлунь» расстался с Владимиром Кречиным, который как раз и занимался в клубе организацией многих процессов? Он ведь там начинал с самого нуля, все хорошо знает, и КХЛ ему известна изнутри. И вдруг – они с Кинэном не сошлись характерами! А кто будет проблемы решать? Одному главному тренеру справиться со всем хозяйством тяжело.