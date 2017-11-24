Кинэн завалил экзамен по китайскому, а «Магнитка» сникла без Мозякина
Все главные события в матчах чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».
«СПАРТАК» ВНОВЬ ОСТАНОВИЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Красно-белые потерпели первое поражение в ноябре, уступив «Трактору» 0:2. До этого «Спартак» не уходил со льда без набранных очков в 12 поединках кряду!
Но Челябинск – несчастливый город для «гладиаторов». В КХЛ они там побеждали один-единственный раз, почти девять лет назад – 10 декабря 2008 года! Наверное, что-то с атмосферой – дышится тяжело!
Такая вот традиционная осечка. Приятная для уральцев и печальная для москвичей – «Спартак» в Челябинске бьют! И пока оба клуба ее чтут.
ДИАГНОЗ ДНЯ
«МАГНИТКА» СНИКЛА БЕЗ МОЗЯКИНА
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что капитан магнитогорцев Сергей Мозякин не сможет принять участия в ближайшей домашней серии.
И для уральских болельщиков это, безусловно, очень грустная новость. Потому что без своего вожака атака уральцев явно сникла. Тем более, что травму получил и партнер Мозякина по ударному звену чех Ян Коварж. Вот уже в трех матчах кряду «Магнитка» терпит поражения, забрасывая по одной-две шайбы за матч.
В пятницу «сталевары» вновь уступили «Торпедо» - 1:2, забив гол престижа на последних минутах встречи.
ПРОВАЛ ДНЯ
«КУНЬЛУНЮ» ПОРА МЕНЯТЬ КИНЭНА НА ЮРЗИНОВА
Китайский клуб продолжает погружаться на дно турнирной таблицы. В пятницу «Куньлунь» уступил «Локомотиву» в одну калитку – 1:4.
Катастрофа подчеркивается тем, что 11 последних поединков пекинский клуб провел дома. Но лишь в одном из них смог добиться победы.
В российском клубе за такую статистику тренера давно отправили бы в отставку.Но китайцы - народ более терпеливый, они, видимо, продолжают надеяться, что Майк Кинэн выправит ситуацию.
Хотя на лицо факт, что когда год назад с дебютантом КХЛ работали российские специалисты Владимир Юрзинов-младший и Владимир Кречин результаты у «Куньлуня» были гораздо лучше.
ДЕЖАВЮ ДНЯ
РИЖАНЕ ВНОВЬ ОГОРЧИЛИ КРИКУНОВА
Если бы мне неделю назад сказали, что такое возможно – ни за что бы не поверил! Но вот факт перед глазами – матерый «Автомобилист» дважды встречался с главным аутсайдером КХЛ – рижским «Динамо» - и оба раз уступил с одинаковым счетом 2:3 в дополнительное время.
В Риге – по буллитам, сегодня в Екатеринбурге – на последней минуте овертайма.
Но главное сходство даже не в этом, а в том, что в обоих случаях уральцам приходилось отыгрываться, и они умудрялись сравнять счет на последней минуте третьего периода, сняв вратаря. Однако потом все равно уступали.
Прямо дежавю. И пунктик для опытного тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова, который будучи игроком, сражался за рижан на протяжении шести сезонов.
ВОПРОС ДНЯ
ЗАЧЕМ «БАРЫС» МАХНУЛ СЕН-ПЬЕРА НА РАЙТА?!
Не совсем логичный на первый взгляд обмен совершил «Барыс», отправив в «Адмирал» одного из лучших своих бомбардиров – Мартена Сен-Пьера, набравшего в этом сезоне 24 (6+18) очков при показателе полезности «плюс 7».
Сен-Пьер – нападающий сборной Казахстана. И не далее, как в ноябре, он подтвердил свое мастерство в битве с ЦСКА, где набрал 4 (1+3) очка. Но все равно отправился на Дальний Восток. А в Астану обратным рейсом прилетит канадец Джеймс Райт, чьи показатели в этом сезоне гораздо скромнее – 8 (2+6) очков и ужасающей показатель «вредности» - «мину 11».
Что ж, тренерам «Барыса» виднее.
ЦИФРА ДНЯ
ГАЛИМОВ НАБИРАЕТ ОЧКИ В СЕМИ МАТЧАХ КРЯДУ
Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов набрал очередной результативный бал в поединке против ХК Сочи за результативную передачу. Молодой нападающий уже в семи поединках кряду набирает очки – 9 (5+4).
Однако его личный успех на этот раз не помог нижнекамцам победить, они упустили шанс вновь возглавить турнирную таблицу Востока.
А вот ХК Сочи вернулся в восьмерку на Западе, вытеснив оттуда московских динамовцев.