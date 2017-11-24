«СПАРТАК» ВНОВЬ ОСТАНОВИЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Красно-белые потерпели первое поражение в ноябре, уступив «Трактору» 0:2. До этого «Спартак» не уходил со льда без набранных очков в 12 поединках кряду!

Но Челябинск – несчастливый город для «гладиаторов». В КХЛ они там побеждали один-единственный раз, почти девять лет назад – 10 декабря 2008 года! Наверное, что-то с атмосферой – дышится тяжело!

Такая вот традиционная осечка. Приятная для уральцев и печальная для москвичей – «Спартак» в Челябинске бьют! И пока оба клуба ее чтут.

ДИАГНОЗ ДНЯ

«МАГНИТКА» СНИКЛА БЕЗ МОЗЯКИНА

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что капитан магнитогорцев Сергей Мозякин не сможет принять участия в ближайшей домашней серии.

И для уральских болельщиков это, безусловно, очень грустная новость. Потому что без своего вожака атака уральцев явно сникла. Тем более, что травму получил и партнер Мозякина по ударному звену чех Ян Коварж. Вот уже в трех матчах кряду «Магнитка» терпит поражения, забрасывая по одной-две шайбы за матч.

В пятницу «сталевары» вновь уступили «Торпедо» - 1:2, забив гол престижа на последних минутах встречи.

ПРОВАЛ ДНЯ

«КУНЬЛУНЮ» ПОРА МЕНЯТЬ КИНЭНА НА ЮРЗИНОВА

Китайский клуб продолжает погружаться на дно турнирной таблицы. В пятницу «Куньлунь» уступил «Локомотиву» в одну калитку – 1:4.

Катастрофа подчеркивается тем, что 11 последних поединков пекинский клуб провел дома. Но лишь в одном из них смог добиться победы.

В российском клубе за такую статистику тренера давно отправили бы в отставку.Но китайцы - народ более терпеливый, они, видимо, продолжают надеяться, что Майк Кинэн выправит ситуацию.

Хотя на лицо факт, что когда год назад с дебютантом КХЛ работали российские специалисты Владимир Юрзинов-младший и Владимир Кречин результаты у «Куньлуня» были гораздо лучше.

ДЕЖАВЮ ДНЯ

РИЖАНЕ ВНОВЬ ОГОРЧИЛИ КРИКУНОВА

Если бы мне неделю назад сказали, что такое возможно – ни за что бы не поверил! Но вот факт перед глазами – матерый «Автомобилист» дважды встречался с главным аутсайдером КХЛ – рижским «Динамо» - и оба раз уступил с одинаковым счетом 2:3 в дополнительное время.

В Риге – по буллитам, сегодня в Екатеринбурге – на последней минуте овертайма.

Но главное сходство даже не в этом, а в том, что в обоих случаях уральцам приходилось отыгрываться, и они умудрялись сравнять счет на последней минуте третьего периода, сняв вратаря. Однако потом все равно уступали.

Прямо дежавю. И пунктик для опытного тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова, который будучи игроком, сражался за рижан на протяжении шести сезонов.

ВОПРОС ДНЯ

ЗАЧЕМ «БАРЫС» МАХНУЛ СЕН-ПЬЕРА НА РАЙТА?!

Не совсем логичный на первый взгляд обмен совершил «Барыс», отправив в «Адмирал» одного из лучших своих бомбардиров – Мартена Сен-Пьера, набравшего в этом сезоне 24 (6+18) очков при показателе полезности «плюс 7».

Сен-Пьер – нападающий сборной Казахстана. И не далее, как в ноябре, он подтвердил свое мастерство в битве с ЦСКА, где набрал 4 (1+3) очка. Но все равно отправился на Дальний Восток. А в Астану обратным рейсом прилетит канадец Джеймс Райт, чьи показатели в этом сезоне гораздо скромнее – 8 (2+6) очков и ужасающей показатель «вредности» - «мину 11».

Что ж, тренерам «Барыса» виднее.

ЦИФРА ДНЯ

ГАЛИМОВ НАБИРАЕТ ОЧКИ В СЕМИ МАТЧАХ КРЯДУ

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов набрал очередной результативный бал в поединке против ХК Сочи за результативную передачу. Молодой нападающий уже в семи поединках кряду набирает очки – 9 (5+4).

Однако его личный успех на этот раз не помог нижнекамцам победить, они упустили шанс вновь возглавить турнирную таблицу Востока.

А вот ХК Сочи вернулся в восьмерку на Западе, вытеснив оттуда московских динамовцев.