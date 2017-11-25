Зеленому дерби посвящается!

22 ноября: «Салават Юлаев» на своей площадке разгромлен «Ак Барсом» (0:5).

29 ноября: Уфа приедет в Казань и постарается взять реванш. Или снова победят «барсы».

В промежутке между двумя этими топ-матчами мы решили побеседовать с двумя главными красавицами команд. Кстати, вопросы им были заданы одинаковые, но ответы друг друга они не видели. Вот такое жесткое условие.

Сейчас на нашу анкету ответит Эльвира Хакимуллина, звезда из группы поддержки «Ак Барса». Кстати, 25 ноября у девушки – день рождения. Наши поздравления!

- Много ли времени, сил у тебя и девочек уходит на подготовку к играм, на репетиции?

- Наши тренировки начинаются в середине июля. Именно летом придумывается основная программа. Новые связки, поддержки, изюминки – на это уходит месяц подготовки по три-четыре раза в неделю. Перед серией игр придумываем танцы и повторяем связки. Тренировки у нас по полтора-два часа. Успеваем и потренироваться, и покривляться.

- Какое твое главное увлечение, кроме группы поддержки?

- Танцы. Танцую всегда и везде – кажется, даже во сне. А вообще очень люблю заниматься в зале. Но только без фанатизма – не стремлюсь к перекачанному телу. Девушка не должна выглядеть как мужчина. Для расслабления рисую и читаю книги, особенно люблю про психологию и здоровое питание.

- Сталкиваешься ли с неадекватными болельщиками во время матчей, после них? Достают ли неадекватные фанаты в соцсетях?

- Когда танцевала на секторе, бывало, что мужчины хотели обнять, поднять и потрогать. Но это единичные случаи. Пишут болельщики, хотят познакомиться - без этого никуда. Однажды было, что один человек донимал сообщениями, караулил после матчей. Но, к счастью, это в прошлом.

- Кто из хоккеистов «Ак Барса» больше всего общается с девушками из группы поддержки? Писал ли кто-то тебе и до чего доходило дело?

- Точно ответить на этот вопрос не смогу, ведь у нас больше формальные отношения. Когда видимся перед играми, здороваемся друг с другом. Желаем удачи и не более. Писали ли хоккеисты? Да, не скрою. Но никаких свиданий не было.

- Если бы ты могла познакомиться - и, возможно, сходить на свидание - с любым хоккеистом «Ак Барса» или вообще из КХЛ, кто бы это был?

- Я танцую в группе поддержки не с целью выйти замуж за хоккеиста, поэтому от свиданий откажусь. Пообщаться интересно было бы с Андреем Марковым, как бы странно это ни звучало. Если брать КХЛ, то, думаю, Илья Ковальчук.

- Есть ли у тебя бойфренд и как он относится к тому, что ты являешься частью группы поддержки? Если его нет, то каким должен быть парень, чтобы стать им?

- Однозначно вижу рядом с собой целеустремленного человека, любящего свое дело. Человек-приверженец спортивного здорового образа жизни. Ну и конечно, уважающий меня и мои ценности. Человек, способный брать ответственность за себя и своих близких.

Когда живот втянула, а посмотреть в камеру забыла 🤷🏽‍♀️😸 #icmeler #жаркийотпуск #marmaris #casablanca Публикация от Эльвира Хакимуллина (@elviraa_milagro) Авг 11 2017 в 11:04 PDT

- Знаешь ли ты кого-то из группы поддержки «Салавата Юлаева»? Следишь ли за ними, и как тебе их работа?

- Честно, никого не знаю, ни за кем не слежу. Только в ходе вопросов заглянула на их страничку в инстаграм, и мне понравились костюмы. Яркие, красивые и небанальные. Девушки привлекательные и дарят улыбки, что важно для команды и болельщиков.

- Есть ли между группами поддержки «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» какая-то здоровая спортивная конкуренция, как между хоккейными командами?

- Как у команд - точно нет. Да и в принципе конкуренции как таковой не существует. Несомненно, любая группа поддержки хочет быть неповторимой, поэтому мы постоянно придумываем особые фишки: много видов поддержек, акробатические номера, интересные танцы. Болельщики это подтвердят.

- На сколько баллов из десяти ты бы оценила красоту девушек группы поддержки «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», но только объективно?

- Весьма каверзный вопрос. Как говорила ранее, девушки из группы поддержки «Салавата Юлаева» - привлекательные и улыбчивые. Фигуры у всех хорошие, поэтому 8/10. Для меня 10/10 не существует вообще. Считаю, что идеальных нет, это жизненный принцип. В группе поддержки «Ак Барса» каждая девушка прекрасна и хороша собой. Bars Angels индивидуальны, харизматичны и обворожительны. Поэтому моя оценка 9/10.

- Группу поддержки какого клуба КХЛ, кроме своего, ты считаешь лучшей? Почему?

- Мне нравится группа «Локомотива». Изящные костюмы, есть креативные задумки танцев, а самое главное - от них передается энергия, что как раз необходимо для поддержки команды.

- Почему в этом сезоне «Ак Барс» пока круче «Салавата»? Кто в итоге пройдет дальше в плей-офф из этих двух клубов?

- Появились новые хоккеисты, и думаю, благодаря им усилилась команда. Раскрылась новая тройка, больше взаимопонимания в команде. «Ак Барс», можно сказать, уже попал в плей-офф, результаты приятно удивляют.

Что же касается «Салавата Юлаева», то их покинул Кирилл Капризов, который в прошлом сезоне невероятно спасал команду. К тому же у «СЮ» много штрафного времени, и в меньшинстве игра не идет. Защита - вовсе не их конек.

Помимо этого на матчи «Ак Барса» болельщики ходят намного охотнее, чем на матчи «СЮ». А поддержка болельщиков важна для хоккеистов. Думаю, обе команды будут в 1/8, и только АБ дойдет до полуфинала.

- Татары или башкиры?

- Не знаю как ответить на этот вопрос. Ведь между этими двумя народами есть схожесть: например, почти одинаковые языки. Точно могу сказать, что татары - гостеприимные, отзывчивые и доброжелательные люди.

А вот с башкирами я никогда не общалась и не могу судить о людях, не зная их.

- Какой город из пары Уфа-Казань круче и почему?

- Казань - спортивная столица России. В нашем городе проводились крупнейшие мероприятия: Универсиада в 2013 году, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, также в 2018 году в Казани будут проходить игры чемпионата мира по футболу.

В Уфе, если не ошибаюсь, тоже много спортивных сооружений, есть горнолыжные комплексы. Но ничего не слышала про масштабные мероприятия.

К тому же Казань постоянно расширяется и строится, много хороших мест для прогулок, заведений. Поэтому в этой паре явно лидирует Казань.

- Зеленое дерби или Эль-Классико в футболе?

- Конечно, зеленое дерби! Алга, «Ак Барс»!