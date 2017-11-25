1. ГОЛ КРОСБИ

Антон Худобин вытеснил из ворот «Бостона» Туукку Раска и провел уже четвертый матч подряд. Причем в этих играх «Брюинз», переживающие жесткое омоложение (когда в составе куча нонеймов), одержали четыре победы.

Матч с «Питтсбургом» получился очень трудным, хотя «Бостон» вел 2:0 и 3:1. Гостям удалось сравнять счет, причем гол капитана Сидни Кросби на 38-й минуте получился на редкость спорным.

Вы посмотрите, что там было. Худобин отразил бросок, но шайба взмыла в воздух свечкой. А что сделал Кросби? Он сначала рубанул клюшкой Антону по руке, и тот не смог сделать сэйв, распластавшись на льду. Шайба упала ему на свитер, и Кросби прямо с Худобина, теперь ударив его клюшкой по животу, вогнал ее в сетку.

И что вы думаете? Арбитры этот гол засчитали. А потом лига выпустила пресс-релиз о том, что момент правильный – ведь шайба пересекла ленточку до того, как арбитр дал свисток.

Можно говорить, что Кросби – блатной, и судьи засчитают любой его гол. Но я вижу тут торжество канадского хоккея, где привыкли не просто забрасывать шайбы, а вбивать их в ворота как гвозди. Можно привести миллион примеров, когда канадцы забивали голы яростно, с мясом. А вот в Европе такой запредельной агрессии и нацеленности на ворота нет.

2. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел прекрасный матч против «Тампы» - забил гол, нанес девять бросков, принес победу своей команде (3:1).

В первом периоде Ови словно из бластера выстрелил, вогнав шайбу в сетку. Невероятно мощный щелчок. Вот так Овечкин догнал по голам в истории НХЛ самого Майка Босси из «Айлендерс». У обоих по 573 шайбы, и это 21-е место в списке лучших снайперов лиги всех времен. Правда, Босси провел на 193 матча меньше, чем Овечкин, и его карьеру сгубили травмы. Если бы Босси сыграл столько же матчей, как Гретцки (1487), то забил бы космические 1133 гола. Если бы шел по своему графику, конечно. У самого Уэйна – 894. Но вот так бывает – подвело здоровье, и человек ушел из хоккея в 30 лет.

Кстати, об Овечкине – он заиграл гораздо ярче, когда тренер «Кэпиталз» Барри Тротц убрал Евгения Кузнецова из его тройки и поставил туда Никласа Бэкстрема. Похоже, Ови соскучился по давнему партнеру, с которым провел вместе 10 лет.

Новый ориентир для Овечкина? Марк Рекки – 577 голов, место №20 в списке снайперов.

3. ГОЛ РАДУЛОВА

«Даллас» в этом сезоне – странная команда. Вроде бы убойный состав, сильный по всем линиям. Есть три звезды – Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Александр Радулов, из которых можно собрать идеальное первое звено. Но стабильной игры нет. Вот сейчас «Старз» забрались на восьмое место в Западной конференции. Но по пропущенным шайбам команда занимает 19-е место в лиге (69), а по забитым – 15-е (67). То есть это типичный середнячок. Названные звезды выстреливают сами по себе, а химии между ними не сложилось. И здесь мы к ответу, конечно, призовем Кена Хичкока.

Но вот матч против «Калгари» получился. Сегин сделал хет-трик и заодно забил свой 200-й гол в НХЛ. Бенн брутально атаковал коленом в ногу лучшего бомбардира «Флэймз» Джонни Годро. Радулов забил гол, сделав счет 3:3, удачно сыграв на добивании.

Продолжаю думать, что Радулов угадал с командой. Он играет в «Далласе» хорошо, а будет еще лучше. Пусть его сейчас и не включили даже в тройку звезд матча.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (6:4)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Забил гол (1+0) и нанес 9 бросков в матче с «Тампой» (3:1)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Сделал 8 блоков в матче с «Каролиной» (5:4)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

20 – Тарасенко

18 – Радулов, Овечкин

16 – Панарин, Бучневич

14 – Малкин

12 – Кузнецов

11 – Сергачев, Василевский

10 – Зайцев

8 – Анисимов, Якупов

7 – Варламов, Дадонов, Худобин

6 – Наместников, Проворов

5 – Слепышев

4 – Куликов

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Задоров, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Тампа-Бэй – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

ОВЕЧКИН, Смит-Пелли (ОРЛОВ), Бигл – НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ)

В: Овечкин (1+0; +1, 0, 9, 18.19)

Кузнецов (0+0; 0, 4, 3, 20.07)

Орлов (0+1; +2, 0, 3, 22.16)

ТБ: Кучеров (0+1; -2, 0, 1, 20.55)

Наместников (1+0; -2, 2, 2, 18.49)

Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 13.41)

в Василевский (37-35; 94,6%, 57.34)

Миннесота – Колорадо – 3:2 бул. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Закер, Нидеррайтер, Койл (п.бул.) – Комфер, Комо

К: Якупов (0+0; 0, 2, 3, 10.52)

Задоров (0+0; 0, 0, 0, 17.20)

Миронов (0+0; +1, 0, 0, 10.44)

Коламбус – Оттава – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Аткинсон, Нутиваара, Аткинсон, Фолиньо, Мотти – Пайатт, Хоффман

К: Панарин (0+0; -2, 0, 0, 14.32)

в Бобровский (26-24; 92,3%, 60.00)

Каролина – Торонто – 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

Райан, Стаал, Линдхольм, Ханифин – Хаймэн, Лейво, Хэйнси, ван Римсдайк, Марло

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 21.30)

Сошников (0+0; -1, 0, 0, 11.02)

Сент-Луис – Нэшвилл – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Джохансен, Уотсон

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 2, 20.40)

Н: Емелин (0+0; +1, 0, 1, 21.15)

Бостон – Питтсбург – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Крейчи, Курали, Гризлик, Пастрняк – Гюнтцель, Кессел, Кросби

Б: в Худобин (20-17; 85%, 60.00)

Филадельфия – Айлендерс – 4:5 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 0:1)

Жиру, Симмондс, Гостисбир, Кутюрье – Барзал, Клаттербак, Эберле, Лэдд, Ледди

Ф: Проворов (0+0; +1, 0, 0, 25.34)

Анахайм – Виннипег – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Бушемин – Элерс, Элерс, Литтл, Коннор

В: Куликов (0+0; -1, 0, 1, 16.26)

Даллас – Калгари – 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Россель, Сегин, РАДУЛОВ, Смит, Сегин, Сегин (РАДУЛОВ) – Ферланд, Годро, Монахэн, Монахэн

Д: Радулов (1+1; +1, 0, 1, 20.50)

Рейнджерс – Детройт – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Крайдер (БУЧНЕВИЧ), Цуккарелло – Татар

Р: Бучневич (0+1; +1, 0, 3, 16.22)

Баффало – Эдмонтон – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Джозефсон, Айкел, Окпосо – Овиту

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 1, 14.35)

Вегас – Сан-Хосе – 5:4 ОТ (2:1, 2:3, 0:0, 1:0)

Теодор, Нил, Карлссон, Карлссон, Маршессо – Гертл, Бернс, Тирни, Бедкер

Нью-Джерси – Ванкувер – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Холл, Бойл, Сиверсон – Д.Седин, Хорват

Аризона – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Экман-Ларссон, Перлини, Фишер – Копитар, Льюис

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Стэмкос Тампа-Бэй – 36 (10+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 34 (17+17), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 30 (11+19), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), Ворачек Филадельфия - 29 (7+22), Макдэвид Эдмонтон – 28 (10+18), Кессел Питтсбург – 27 (9+18), Бэйли Айлендерс – 27 (5+22)…

ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 26 (12+14), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 26 (6+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 22 (15+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 22 (10+12), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 17 (8+9), ДАДОНОВ Флорида – 17 (7+10).