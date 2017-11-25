ПРОГНОЗ ДНЯ

«РЕКОРД КУЗНЕЦОВА СМЕНИТ ВЛАДЕЛЬЦА»

18-летний форвард «Йокерита» Эли Толванен заявил, что обновит рекорд КХЛ для игроков не старше 19 лет, который в настоящий момент принадлежит бывшему форварду «Трактора» Евгению Кузнецову, ныне играющему в НХЛ за «Вашингтон».

- Будет классно обойти этого парня, который сейчас здорово играет в НХЛ, - заявил Толванен в финских СМИ. - Ничего не обещаю, но думаю, у рекорда сменится владелец, потому что у меня остаётся ещё достаточно матчей.

Собственно, особых сомнений, что Толванен обновит рекорд КХЛ и нет. Кузнецов в сезоне-2010/11 набрал 32 (17+15) очка в 44 матчах. А финский вундеркинд в 31 матче своего дебютного чемпионата в нашей лиге уже заработал 30 (17+13) баллов. Думаю, что набрать еще три очка в оставшихся поединках для него труда не составит.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДНЯ

«СПАРТАК» С ТРУДОМ ДОБРАЛСЯ ДО ТОЛЬЯТТИ

Красно-белые должны были вылететь из Челябинска в Самару, чтобы оттуда попасть в Тольятти на матч с «Ладой», еще в пятницу вечером, сразу после поединка с «Трактором».

«Спартак» уже погрузился в самолет, однако разрешение на взлет так и не получил. Из-за сильного тумана в Самаре рейс был отменен, и команда отправилась обратно в гостиницу, чтобы заночевать на Урале.

В субботу днем москвичи предприняли новую попытку. И на этот раз успешно добрались до места назначения.

- Прилетели в Самару, едем в Тольятти, - сообщил официальный твиттер «Спартака».

Напомним, что с «Ладой» красно-белые играют в воскресенье, в 16.00 по московскому времени.

ФРАЗА ДНЯ

«ЛУЧШИЙ НАШ НАПАДАЮЩИЙ – ЗАЩИТНИК НИКУЛИН»

Московские динамовцы уступили «Витязю» в Подольске 3:5 и пока остаются за пределами зоны плей-офф, опережая при этом ближайших конкурентов по числу сыгранных матчей.

- Много нереализованных моментов. Очень плохо сыграли в обороне. Ждём больше голов от нападающих, - не скрывал разочарования от результата главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев. - На данный момент наш лучший нападающий – Илья Никулин, по всем аспектам. В атаке нам не хватает креатива. Хотя было три штанги сегодня. Стараемся, но голов мало.

Критика Воробьева в адрес форвардов абсолютна справедлива. Поскольку защитник Илья Никулин с 17 (7+10) очками на сегодняшний день – лучший бомбардир команды. В последних четырех поединках он регулярно набирает баллы за счет результативных передач.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

«НЕ ЗНАЮ, КОГДА СЫГРАЕТ ЗАРИПОВ»

Опытный форвард Данис Зарипов провел первую тренировку в составе «Ак Барса», однако в заявку на матч с «Барысом» не попал.

- Не знаю, когда Зарипов сыграет, - заявил перед поединком главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов. - Нужно посмотреть на его состояние.

Собственно, тренеров «Ак Барса» никто и не торопит. Поскольку все свои турнирные проблемы они вполне успешно пока решают и без Зарипова. Казанский клуб уверенно лидирует в Восточной конференции. А в двух последних поединках «барсы» и вовсе одержали «сухие» победы – 5:0 над «Салаватом» и 2:0 над «Барысом».

Так что Данис может спокойно и без нервотрепки готовиться к плей-офф. Времени у него полно. Если, конечно, не замахиваться на участие в Олимпиаде.

СЮРПРИЗ ДНЯ

«СЛОВАН» ОДЕРЖАЛ СВОЮ САМУЮ КРУПНУЮ ПОБЕДУ В СЕЗОНЕ

Матч между словацким клубом и «Амуром» в Братиславе закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев. И это пока самая крупная победа «Слована» в этом сезоне. Ранее «орлы» куда чаще сами пропускали по пять шайб.

При этом набранные очки явно не помогут словакам побороться за плей-офф, а вот хабаровчане могли повысить свои шансы за место в восьмерке.

С другой стороны, как можно удивляться, что «Слован» старается дома сыграть как можно лучше? Ведь за безнадежного аутсайдера, занимающего предпоследнее место в таблице Запада, в матче против скромного «Амура» приходит поболеть больше 10 тысяч человек!

Я не раз уже мысленно аплодировал болельщикам словацких команд на всех уровнях. И делаю это снова. В Братиславе живут настоящие патриоты, готовые поддержать родной клуб в самый тяжелый для него час. Браво!