1. ХЕТ-ТРИК ОВЕЧКИНА

Пиарщик «Вашингтона» Сергей Кочаров перед игрой сказал нашему корреспонденту в Торонто Лине ТРУНИНОЙ о том, что этот матч с «Мэйпл Лифс» посвящен борьбе с раком. Поэтому Александр Овечкин будет мало общаться с прессой – в раздевалку придет мальчик, которого опекает команда, и Ови проведет время с ним. Как оказалось, Саша перед игрой пообещал этому ребенку, который тоже вел борьбу с раком, что для него забьет гол в ворота «Торонто». А оказалось, что Овечкин вообще сделал хет-трик!

Первый гол Александра Великого получился фантастическим. Он подхватил шайбу в своей зоне, ушел от трех соперников и нанес резкий кистевой бросок, с которым не справился голкипер «Торонто».

Второй гол – под занавес первого периода, когда к Овечкину отлетела шайба, и он вложил всю свою силу в убойный щелчок. Не будь сетки в воротах, Ови точно продырявил бы насквозь борт.

Третий гол – дело техники, когда Овечкин получил пас от Оши на пустые ворота. Это 20-й хет-трик в карьере Александра, а рекорд всех времен принадлежит Уэйну Гретцки (50). Но среди российских игроков Овечкин повторил достижение Павла Буре (20).

И еще – только в прошлом матче Овечкин достал Майка Босси (573) в списке лучших снайперов НХЛ всех времен, а теперь он близок (576) уже к Марку Рекки (577). Еще один гол, и Саша войдет в двадцатку лучших снайперов лиги всех времен. А ведь ему только 32 года.

Никлас Бэкстрем отдал две голевые передачи – в связке с Овечкиным он очень хорош. Тренер Барри Тротц возродил эту легендарную связку, и у ребят открылось второе дыхание.

И да – Овечкин (18) обогнал Никиту Кучерова (17), выйдя на первое место лучших снайперов сезона.

«Он играет как 19-летний, – сказал Тротц об Ови. – Вернулась молодость! К счастью, Алекс умеет перезагружать голову. И я ему постоянно твержу: играй, будто тебе 19 лет! Это фантастический форвард. Большой сильный мужчина, а если он еще катит! Ну а бросок у него – просто похороны».

Да, типа так и сказал.

…А мальчик этот, Алекс Луи, после хет-трика Овечкина просто зарыдал. Какой же трогательный момент!

Alex Luey, overcome with emotion, hugged his parents after Ovi's hat trick. pic.twitter.com/BmIb4PuljH — Ian Oland (@ianoland) 26 ноября 2017 г.

2. НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗАЙЦЕВ

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев забил гол в ворота «Вашингтона», сделав счет 2:3. Очень важная шайба, хотя там постарался игрок «Кэпиталз» Чорни, который так удачно подставил клюшку, что шайба с рикошетом от нее залетела в сетку. Но автоголов в хоккее не бывает, поэтому это гол Зайцева.

Обычно сдержанный Никита был так заведен, что после заброшенной шайбы прокатился вдоль скамейки «Вашингтона» и высказал игрокам в лицо все, что он них думает. Что интересно, эта «f-bomb» попала прямо в Евгения Кузнецова, который с ехидной улыбкой выслушал это и даже покачал головой.

Интересно, что произошло между парнями? Как мне рассказали, там на лавке «Кэпиталз» была колоритная русская речь, ну Зайцев по-русски и вступил в диалог.

Его признали третьей звездой матча. Еще Никита сделал два хита и один блок. А вообще по блокированным броскам (72) он с большим отрывом лидирует во всей НХЛ.

3. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НХЛ

Уникальный день – именно сегодня, 100 лет назад была основана Национальная хоккейная лига. 26 ноября 1917 года в монреальском отеле «Виндзор» встретились представители клубов «Оттавы», «Квебека» и «Монреаля». Было принято и объявлено решение, что создается новая хоккейная лига. Президентом и секретарем выбирается Фрэнк Колдер (его именем назван приз лучшего новичка). В первом сезоне в лиге выступали четыре клуба – «Монреаль Канадиенс», «Торонто Хоккей Клаб», «Оттава Сенаторз», «Монреаль Вандерерс».

Можно долго перечислять, за что мы благодарны НХЛ, и как круто, что эта лига есть. За то, что Овечкин делает хет-трики, Зайцев ложится под шайбы, Бобровский тащит все в воротах, а Кучеров идет на титул MVP. Жизнь бурлит, все очень интересно. А сегодня тот день, когда мы идем на новый круг. Открываем второе столетие. Поехали!

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Сделал хет-трик (3+0) в матче с «Торонто» (4:2)

2** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Миннесотой» (6:3)

3*** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Забил гол (1+0) в матче с «Калгари» (2:3)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин

18 – Радулов

16 – Панарин, Бучневич

14 – Малкин

12 – Кузнецов

11 – Сергачев, Василевский

10 – Зайцев

8 – Анисимов, Якупов

7 – Варламов, Дадонов, Худобин

6 – Наместников, Проворов

5 – Слепышев

4 – Куликов, Задоров

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Торонто – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Гардинер, ЗАЙЦЕВ – ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН, Врана, ОВЕЧКИН

Т: Зайцев (1+0; +1, 0, 1, 23.49)

В: Овечкин (3+0; +2, 0, 4, 18.44)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 18.41)

Орлов (0+0; +2, 0, 1, 26.25)

Питтсбург – Тампа-Бэй – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Раст, Кессел, Кросби, Кессел, Кросби – Палат (СЕРГАЧЕВ), Конахер

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 2, 20.18)

Наместников (0+0; -1, 0, 2, 19.19)

Сергачев (0+1; -1, 2, 2, 17.17)

Колорадо – Калгари – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Рантанен, ЗАДОРОВ – Хэмилтон, Ферланд, Бэклунд

К: Якупов (0+0; +1, 0, 1, 10.44)

Задоров (1+0; 0, 0, 2, 18.27)

Миронов (0+0; 0, 0, 1, 9.35)

Флорида – Чикаго – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Макканн (ДАДОНОВ) – Хэйден, Саад, П.Кейн, Тэйвз

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 1, 18.57)

Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 0, 15.36)

Монреаль – Баффало – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Петри, Гальченюк, Байрон

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 0, 18.08)

Сент-Луис – Миннесота – 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Штястны, Яшкин, Шварц (ТАРАСЕНКО), Бродзяк, Шварц (ТАРАСЕНКО), Блэй – Койл, Митчелл, Э.Стаал

СЛ: Тарасенко (0+2; +1, 0, 7, 21.24)

Сан-Хосе – Виннипег – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Хид, Кутюр, Кутюр, Гертл

В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 15.57)

Детройт – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Бут, Манта, Бут – Бойл, Холл, Хишир, Гиббонс

Оттава – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Дюшен – Ли, Эберле

Аризона – Вегас – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Экман-Ларссон, Перлини – Носек, Карлссон, Хаула, Маршессо

Лос-Анджелес – Анахайм – 2:1 бул. (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Браун, Льюис (п.бул.) – Ритчи

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 36 (10+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 34 (17+17), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 31 (11+20), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), Ворачек Филадельфия - 29 (7+22), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), Макдэвид Эдмонтон – 28 (10+18), Бэйли Айлендерс – 27 (5+22)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 26 (6+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 22 (10+12), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), ДАДОНОВ Флорида – 18 (7+11), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 17 (8+9).