Матч получился действительно напряженным, но все же принес хозяевам несколько поводов для радости.

«Магнитка» после почти трех недель перерыва продолжает домашнюю серию. Соперники приезжают в гости в зеркальном порядке «постевротурного» вояжа «сталеваров». Так, с рижским «Динамо» магнитогорцы играли десять дней назад, и до 46-й минуты в той игре на табло горели нули. Все сделал гол Осалы в меньшинстве, после чего гости еще дважды забили, а Кошечкин не пропустил. А ответный матч для уральцев – седьмой за последние две недели! А всего «сталеварам» предстоит сыграть двеять игр через день – меньше, чем за двадцать дней! С ума сойти можно!

– Мне понравилось, как ребята двигались на раскатке, – говорил с утра и.о. главного тренера «Магнитки» Виктор Козлов. – Надо, чтобы это перенеслось и на матч. Вообще, график жесткий, конечно. Но мы сейчас играем с теми же командами дома, с которыми встречались на выезде. Так что все в равных условиях.

– В Риге удалось открыть счет только в конце третьего периода. Сегодня стоит ждать чего-то подобного?

– Ни для кого не секрет, что «динамовцы» хорошо играют в обороне, агрессивно действуют в атаке. Рижане работают все 60 минут. Поэтому матч в Риге и был таким напряженным. Мы просматривали последний матч «Динамо» с «Автомобилистом». И они играли в такой же хоккей. Снова ждем тяжелый матч.

«Металлург» по-прежнему без Сергея Мозякина. В лазарете Томаш Филиппи, матч с Ригой пропускает и Денис Платонов. Зато Коварж, отбыв «срок» за три дисциплинарные «десятки» в сезоне, вернулся в роли исполняющего обязанности капитана. В составе и Денис Денисов, пропускавший игру с «Торпедо».

– Хочу поздравить себя – забить первый гол в КХЛ, – признался на раскатке именинник Никита Сироткин. – Это будет лучший подарок на день рождения!

Сказано? Сделано! В первой же смене Сироткин открывает счет, отправив снаряд на бреющем полете над плечом голкипера рижан.

«Металлург» испытывает объективные трудности в десятом сезоне КХЛ. Ушел ряд игроков основы, кадровых проблем добавляют травмы. Из-за сжатого «олимпийского» календаря хоккеисты находятся под колоссальной нагрузкой. Но ведь и резервы у «сталеваров» есть! До матча с «Динамо» «Магнитка» набирала очки в пяти играх из семи. А у рижан намерена выиграть – об этом красноречиво заявляет Евгений Тимкин, который на исходе пятой минуты делает счет 2:0, «с мясом» занося шайбу в сетку. Это – восьмой гол Евгения в сезоне, и он обходит в снайперской гонке… Яна Коваржа, занимая четвертую строчку – вслед за Мозякиным, Осалой и Эллисоном!

Стабильно набирает очки и Андрей Чибисов, обменянный из «Ак Барса» на Косова. За двадцать секунд до первого перерыва он обкрадывает зазевавшегося Зиле и с хладнокровием снайпера пробивает «домик» Армалиса. И «Магнитка» снова ведет в две шайбы – 3:1.

«Динамо» находится в состоянии перманентной погони, и Дарзиньш в большинстве опять приближает гостей к уральцам на расстояние одного точного броска. «Магнитка» может закончить и второй период с комфортным перевесом в две шайбы, но арбитры лишают Криса Ли первой шайбы после возвращения в «Магнитку». За несколько секунд до его подставления на пятаке магнитогорцы вошли в зону из положения вне игры – такой вердикт выносят лайнсмены после просмотра видео.

После финальной сирены репортеры наперебой поздравляют Сироткина: с днем рождения, с победой и с первым голом в КХЛ.

– Спасибо большое, – кажется, именинник несколько смущен. – Самый большой подарок – это победа команды! Все остальное – вторично. Но, конечно, приятно! Столько ждал гола. И родные тоже. Эмоции – просто супер! Как забил? Интуиция сработала. А еще Оскар Осала кричал: «Бросай!». Вот я и бросил! Шайбу, конечно, забрал – в музей. Надеюсь, следующей не придется ждать так долго.