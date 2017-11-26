Забавный случай на пресс-конференции после матча ЦСКА и другие главные события чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ЗАГАДКА ДНЯ

ГДЕ ТРЕНЕР «АДМИРАЛА» НАШЕЛ ДЕВЯТЬ УДАЛЕНИЙ?!

Признаться, главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман здорово озадачил меня на послематчевой пресс-конференции после поединка ЦСКА – «Адмирал», который закончился победой москвичей 3:1.

– Тяжело проигрывать в самом конце, но я доволен тем, как моя команда билась, пытаясь отыграться, – сказал Стиллман. – Мы показали, что можем на равных сражаться с сильнейшими командами лиги. Но у нас было девять удалений сегодня. И это помешало нам добиться успеха.

Какие девять удалений Фредрик?! Нет, конечно, человеку, который матча не видел, а пробежал глазами статистику, такая оговорка простительна. Потому что у «Адмирала» в сумме было 18 минут штрафа в это матче. Рядовое удаление в хоккее – две минуты. Стало быть, делим на два и получаем девять удалений.

Но это, повторюсь, если матч не видеть и в статистику не вникать. А если видеть и вникать, то окажется, что из этих 18 минут – десять на счету Николая Глухова, который схлопотал 10-минутный дисциплинарный штраф за две секунды до конца третьего периода.

По сути, удалений у «Адмирала» в поединке против ЦСКА было всего четыре. Правда, два из них – в концовке матча, что и позволило армейцам забить победный гол в большинстве.

У ЦСКА в свою очередь было три двухминутных удаления и 10-минутный дисциплинарный штраф защитника Мэта Робинсона, который он отсидел полностью в третьем периоде.

Я уж подумал, что слова тренера «Адмирала» неудачно перевели с английского. Но пересмотрев видеозапись пресс-конференции убедился, что он сам придумал своей команде девять удалений, чтоб свалить на них ответственность за досадное поражение

Честнее надо быть!

ИЗВИНЕНИЕ ДНЯ

«НА ЛЬДУ БЫЛО ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ. СТЫДНО!»

Главный тренер «Лады» Артис Аболс был вынужден извиниться перед тольяттинскими болельщиками за поражение от «Спартака» – 1:4. И вовсе не за счет, а за то, как его команда доигрывала матч.

– Выходили на третий период с настроем отыграться, но тут же пропустили, и после 1:4 на льду было просто жалкое зрелище, - признал Аболс. - Просто стыдно, пришел полный дворец людей, но мы играли бездарно. Играли так, как будто у нас все хорошо и нам ничего не надо. Хочу извиниться перед болельщиками.

Ну а «Спартак» продолжил радовать своих фанатов – уже седьмая победа в ноябре. И одним из героев поединка в Тольятти стал, без сомнения, голкипер Никита Беспалов, не позволивший хозяевам реализовать игровое преимущество в голы в начале встречи.

ФРАЗА ДНЯ

«ЧТО ТВОРИЛА ГРУППА ЗАЩИТНИКОВ – ТЯЖЕЛО ОБЪЯСНИТЬ!»

Набравшее было в последних матчах ход «Торпедо» с треском проиграло в Екатеринбурге – 1:5. И после разгрома защитникам нижегородцев досталось от главного тренера…

– После пары побед решили, что можно без игровой дисциплины и выполнения игрового задания сыграть против очень мощного противника, – отчеканил на послематчевой пресс-конференции Петерис Скудра. – То, что сегодня творила наша группа защитников, – это, конечно, тяжело объяснить. У нас все просто – нет концентрации, игровой дисциплины – нам очень тяжело. А если это есть, то можем играть и обыгрывать любого.

Ну а «Автомобилист», наоборот, реабилитировался перед своими болельщиками за три неудачных предыдущих матча. Дубль на счету Алексея Михнова.

ФАЛЬСТАРТ ДНЯ

«МАГНИТКА» ПОБЕДИЛА РИЖАН, БЛАГОДАРЯ ГОЛУ НА ПЕРВЫХ СЕКУНДАХ МАТЧА

Уж и не знаю – можно ли поздравлять «Металлург» с победой над рижанами (3:2) после трех поражений кряду?

Уральцам явно удалось начало встречи. Никита Сироткин, дебютировавший в этом сезоне в КХЛ, забросил свою первую шайбу в элитной лиге. И сделал это уже на 28-й секунде матча. А на пятой минуте голкиперу гостей Антасу Армалису пришлось сесть на лавку уже при счете 2:0, уступив место в воротах Янису Калниньшу.

Но вот после этого латвийцы ни в чем хозяевам не уступали. Более того, сократили разрыв в счете и едва не сравняли его в концовке. А ведь вице-чемпион сражался дома с главным аутсайдером лиги. И с большим трудом вырвал победу. Во многом – благодаря быстрому голу Сироткина.

– Главное, что победили сегодня, взяли три очка. А то, что я забил гол, второстепенно, – заявил Никита после матча. Но потом все же признался, что ждал этой шайбы уже давно. – Наконец-то забил, родные ждали, да я и сам переживал. Думаю, дальше лучше пойдет. Шайбу на память забрал, конечно.

ТРАДИЦИЯ ДНЯ

«СЕВЕРСТАЛЬ» УЖЕ 10 ЛЕТ УСТУПАЕТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Точнее, сейчас пошел уже 11-й год, как череповчане не могут победить в гостях у «Трактора». Последняя победа «сталеваров» в Челябинске датирована 15 сентября 2007 года. То есть еще до образования КХЛ! Да и она досталась «сталеварам» с большим трудом – только по буллитам, 4:3.

Сегодня гости также уступили в борьбе, сражались до конца, до серии послематчевых штрафных бросков. Но в ней на этот раз точнее оказались игроки «Трактора».

– Могли забить больше, но не получилось, – заявил после матча голкипер «Трактора» Павел Францоуз. – Потом пропустили очень неприятную шайбу в конце второго периода. Гости сравняли, но нам удалось выиграть по буллитам. Тяжело сказать, почему в овертайме было много удалений. Все бились, пытались играть с шайбой. Перед буллитной серией выключил голову, чтобы перевести дух. Когда пришел к воротам, смотрел только на шайбу, хотел ее поймать.

«ШУТКА» ДНЯ

«ЮГРА» ТАК НИ РАЗУ И НЕ ОДОЛЕЛА «ДЖОКЕРОВ»

Ханты-мансийский клуб ни разу в КХЛ не побеждал «Йокерит». Не смог это сделать это и сейчас, хотя уступил с минимальной разницей в счете 0:1. Кстати, в ноябре «Югра» уже встречалась с финским клубом. И у себя дома также уступила «всухую», только более крупно – 0:3.

В чемпионате у ханты-мансийцев очередная неудачная серия – они не могут победить вот уже в семи матчах кряду. И, судя по всему, никогда уже теперь не одолеют «шутов», покинув весной КХЛ.

Вот такая горькая шутка.