1. ЗОВИТЕ ДЫБЛЕНКО!

В трех матчах дня никто из россиян себя ярко не проявил. Странное решение принял «Бостон» – второй вратарь Антон Худобин (93,2% отраженных бросков в этом сезоне) провел четыре матча подряд, в которых одержал четыре победы. Но сейчас его убрали в запас, чтобы практику получил первый голкипер Туукка Раск (89,7%). И что же? «Бостон» дома проиграл «Эдмонтону» (2:4), который пока проваливает сезон.

Павел Бучневич не забил буллит в послематчевой серии с «Ванкувером», в составе которого снова появился Александр Бурмистров.

А еще в основу «Кэнакс» вызван Николай Голдобин, но он пока не играл. Лично я очень жду, когда «Нью-Джерси» поднимет защитника Ярослава Дыбленко, давшего колоритное интервью «Советскому спорту». Тем более Ярик уже забил первый гол в АХЛ.

2. ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

К столетию НХЛ запущена интересная игрушка – специальный трекер, который позволяет следить за тем, кто против кого играл. Анализируются протоколы, и можно выстроить цепочку от нынешних дней к самому началу НХЛ. На примере отечественного хоккея поясню. Например, Александр Овечкин играл против Алексея Ковалева, который играл против Олега Знарка, который играл против Александра Мальцева, ну и так далее.

Fun Fact: The history of the @NHL, founded 100 years ago today, can be tracked through five players.



Jaromir Jagr played against Guy Lafleur, who played against Gordie Howe, who played against Dit Clapper, who played with/against Cy Denneny, who played on opening night. #NHL100 pic.twitter.com/vYM5UGLI4q — Jonathon Jackson (@jonathonj1970) 26 ноября 2017 г.

Так вот, самую короткую цепочку в НХЛ, похоже, нашел журналист Джонатон Джексон. Смотрите: неувядаемый Яромир Ягр играл еще против белокурой звезды «Монреаля» Ги Лефлера, которому довелось сыграть против Горди Хоу, который еще играл против Дита Клэппера, который выходил на лед с Каем Деннени. А вот этот Кай Деннени участвовал в самом первом матче НХЛ между «Оттавой» и «Монреалем» (4:7), состоявшемся 19 декабря 1917 года. К чему прилагается протокол.

Невероятно! Всего пять игроков – и мы отмотали на 100 лет назад. Цените Ягра. Он уйдет, и рухнет важнейший мостик между эпохами. Надо будет строить цепочку с семью игроками, а это, согласитесь, уже не то.

3. РЕШЕНИЕ МОК

Все-таки НХЛ приняла мудрое решение, отказавшись ехать на Олимпиаду в Южную Корею. Нужно делать окно в календаре, останавливать свой чемпионат и лететь за тридевять земель, чтобы матчи показывали на Америку в неудобное время утром или вообще ночью, да еще МОК не делится с НХЛ никакой прибылью. Зачем это нужно?

Поэтому НХЛ в феврале будет играть в хоккей. А представьте, если 5 декабря на исполкоме МОК примут решение о том, что отстраняют всю делегацию России от Олимпиады. Я бы сам раньше сказал, что не посмеют, что Игры без России – это ерунда, и таким решением МОК сам себе выстрелит в ногу.

Но почитал колонку легендарного хоккейного журналиста Всеволода Кукушкина, который дружит с президентом ИИХФ Рене Фазелем (кстати, членом МОК, поэтому инсайды – прямо оттуда)… И стало очень грустно. Кукушкин сообщает, что президент МОК Томас Бах уже принял решение. И оно не в нашу пользу. Осталось его озвучить в Лозанне. Привести приговор в исполнение.

А вот представьте, что сборная России по хоккею не едет в Пхенчхан. Что тогда наши болельщики будут делать в феврале? Ведь в календаре КХЛ уже есть окно под Олимпиаду. Занять его, переверстать календарь – это не так просто. Смотреть олимпийский турнир без игроков НХЛ и сборной России не интересно вообще.

Но будет НХЛ с Овечкиным и Малкиным, с Кучеровым и Панариным… Три с половиной десятка российских игроков, не говоря об иностранных звездах. Они не дадут нам скучать.

Show must go on.

ТАБЛО ДНЯ

Рейнджерс – Ванкувер – 4:3 бул. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Фаст, Грабнер, Веси, Веси (п.бул.) – Эрикссон, Виртанен, Ганье

Р: Бучневич (0+0; -1, 0, 1, 17.55)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 12.52)

Каролина – Нэшвилл – 4:3 бул. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Джурис, Раск, Уильямс, Ахо (п.бул.) – Арвидссон, Экхольм, К.Смит

Н: Емелин (0+0; +1, 0, 3, 20.42)

Бостон – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Пастрняк, Крейчи – Марун, Ларссон, Строум, Драйзайтль

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 14.28)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 36 (10+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 34 (17+17), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 31 (11+20), Шенн Сент-Луис, Макдэвид Эдмонтон – по 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 29 (7+22), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), Бэйли Айлендерс – 28 (5+23)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 26 (6+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 22 (10+12), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14),ДАДОНОВ Флорида – 18 (7+11), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 17 (8+9).