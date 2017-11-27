Надо отметить, что Сергей Светлаков – давний болельщик «Динамо» и уже не раз был замечен в ложе на московских матчах. Причем, приходит он посмотреть хоккее нередко с друзьями из «Камеди клаб». В понедельник Сергей болел за бело-голубых в компании еще одного известного шоумена – Павла Воли, который оказался весьма азартным зрителем. Требовал от москвичей победы 5:0, а также делал в сторону соперников жесты, за которые, к примеру, Андрея Назарова сразу же дисквалифицировали бы на несколько матчей. Но Воля на то Воля – ему все можно, тем более, что он не хоккейный тренер, а просто зритель.

- Ребята, спасибо большое, это было очень круто, - с порога крикнул Светлаков, зайдя в раздевалку бело-голубых. – Спасибо, что у вас есть вот это самое – сила воли.

…Динамовцы встретили этот удачный каламбур громким хохотом. Поскольку в этот момент сам Воля, одетый по случаю похода на матч «Динамо» в голубой спортивный костюм, бросился жать руки каждому игроку и всех лично поздравлял с тяжелой победой.

- Поражаюсь, как вы умеете так до конца бороться и побеждать, - продолжил Светлаков. - Сегодня было очень круто. Но вы дотерпели до конца. А мы там, в ложе, просто сдыхали. А весь этот дальневосточный тур?! Это же было такое приключение!

- Надо было с нами лететь, - тут же поймали шоумена на слове динамовцы.

- Так я, бывает, и летаю. Но в этот раз – нет. Но было очень здорово. Где? Где Илюша?! Вот ты где, дорогой, - с этими словами Сергей обнял капитана «Динамо» Илью Никулина. После чего вновь обратился ко всей команде. – Я хочу вам сказать, что вы самые крутые! Таких крутых людей просто нет!

- Нет, еще Дольф Лундгрен, - неожиданно не согласился со своим приятелем Павел Воля. – «Динамо» и Дольф Лундгрен – самые крутые.

- Вы ведете себя, как самая крутая команда, - продолжал между тем Светлаков. – Вы каждый раз боретесь. И если не хватает одного очка… То это все шняга. Это ерунда! Это спорт, чистый спорт, какая-то удача, которой чуток не хватает. Но вы делаете счастливыми миллионы людей…

- А то, что вы делаете вот эти ложи с алкоголем, - вставил Воля. – Огромное спасибо вам!

Тут уже и Светлаков расхохотался и понял, что пора закругляться.

- Приходите к нам на «Камеди», - завершил свой поздравительный спич Сергей. – Хотя там не так смешно… И на «Танцы» приходите…

- Хотя там не так красиво, - вставил Воля.

- Нет, вот у Карсумса точно получится, - настаивал Светлаков. – Приходи к нам на танцы.

После этого Светлаков и Воля отправились в тренерскую. А игроки «Динамо», оправившись от легкого шока, кинулись вслед за ними, чтобы сделать селфи на память.

Ну а когда еще встретишь героев телеэкрана в собственной раздевалке? Да еще после победы над принципиальным соперником?