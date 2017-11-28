ПРОГНОЗ ДНЯ

ЗАРИПОВА ГОТОВЯТ К «ЗЕЛЕНОМУ ДЕРБИ»

Известный форвард Данис Зарипов не полетел с «Ак Барсом» в Сочи на очередной матч. Судя по всему, свое возвращение в казанский клуб трехкратный чемпион мира отпразднует в среду, когда «барсы» дома примут «Салават Юлаев». И устроят очередное «Зеленое дерби», которое обещает быть зубодробительным, учитывая обиднейшее домашнее поражение уфимцев в первой очной ставке – 0:5.

Впрочем, еще большой вопрос станет ли опытный Зинэтула Билялетдинов менять сложившийся победный состав? Ведь «Ак Барс» даже с пятью игроками основы в лазарете продолжает одерживать победы. Сочинцев казанцы обыграли со счетом 3:1.

РАГРОМ ДНЯ

СКА УНИЧТОЖИЛ «БАРЫС» В ПИТЕРЕ

Недавний лидер Восточной конференции «Барыс» потерпел очередное поражение. Уже пятое по счету. И в этом как раз нет ничего удивительного, поскольку команда из Астаны еще ни разу не побеждала СКА в гостях. Но вот счет… Казахстанцев разгромили в Санкт-Петербурге – 1:9! Вот вам и очная ставка лучших бомбардиров КХЛ. Сразу видно, кто чего стоит…

Впрочем, на самом деле гости забросили три шайбы в этом матче. Но две из них судьи не засчитали.

- Парни старались, как могли, сопротивлялись, играя с чемпионом, -отметил главный тренер «Барыса» Евгений Корешков. - Хотели показать достойный хоккей. Не всё на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда нам не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два…

Ну а СКА можно в очередной раз поздравить с боеспособностью всех игровых сочетаний. У Сергея Плотникова четыре очка. У Ильи Ковальчука, Вадима Шипачева и Николая Прохоркина – по три. Особо отметим три результативных паса Никиты Гусева, который набирает очки уже в шестом матче кряду. И, благодаря этому вернул себе в понедельник звание лучшего бомбардира КХЛ. На счету армейца 45 (16+29) баллов.

ПОДВИГ ДНЯ

ПИГАНОВИЧ ЗАПУГАЛ УФИМЦЕВ

Конечно, хоккей – командная игра. Однако в трудной победе «Нефтехимика» над «Салаватом Юлаевым» (3:2) я бы выделил защитника нижнекамцев Олега Пигановича. И дело не только в том, что он оформил в поединке победный дубль. Важно – как забил!

Обе шайбы Пиганович забросил в большинстве. И эпизоды были, как под копирку. Мощный защитник не спеша ехал на пятачок уфимцев и «врастал» там в лед перед вратарем, перекрывая обзор. Удивительно, что сдвинуть его оттуда никто из соперников даже не пытался. И хозяева извлекли из такого «игнора» максимум пользы.

Два раза Пиганович получал шайбу на пятачке, разворачивался и по длинной дуге в обход вратаря отправлял ее в ворота.

Один в поле – не воин. А вот на пятачке один – весьма грозная сила!

- Три очка в игре? Мне просто повезло, «Салават Юлаев» очень хорошая команда, - скромничал Пиганович после матча. - Мы попробовали на тренировках разыгрывать что-то новое. Я встал перед воротами. Шайба хорошо два раза отскочила, и я добил.

А у хорошей команды «Салавата», между тем, уже шестое поражение в последних семи матчах. Говорят, что после поединка в Нижнекамске к автобусу с «юлаевцами» пытались прорваться уфимские фанаты, чтобы «поговорить». Но видно вид у них был не благонадежный, и местные стражи порядка пропустить их к команде не рискнули.

БИТВА ДНЯ

«ДИНАМО» ВЕРНУЛОСЬ В ЗОНУ ПЛЕЙ-ОФФ

Про противостояние москвичей с омичами в ХХI веке можно написать целую повесть. И очередной поединок оправдал все чаянья болельщиков. 2:1 – трудная и нервная победа бело-голубых, благодаря которой они вернулись в зону пле-офф.

У «Динамо» голы на счету форвардов Игоря Игнатушкина и Даниила Тарасова. Интересно, что перед эти поединком главный тренер москвичей Владимир Воробьев уколол своих форвардов, напомнив, что лучший бомбардир в команде – защитник Илья Никулин.

- Похоже, правильно подействовали мои слова на ребят, - улыбнулся Воробьев в понедельник. – «Авангарду» уже нападающие забили. К ним сегодня претензий нет. Все понимают – нельзя нам без голов.