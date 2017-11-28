1. ГОЛ КРОСБИ

«Питтсбург» из-за травмы верхней части тела уже потерял Евгения Малкина. Форвард пропустил четыре матча. Что с ним? Говорят, что Джино выбыл не на долгий срок. Не сравнить с нападающим «Флориды» Евгением Дадоновым, который получил повреждение плеча в матче против «Чикаго», когда ему врезал плечом защитник Коди Фрэнсон. Вот Дадонов пропустит 4-6 недель. Ну а Малкин может вернуться уже в пятницу – у «Питтсбурга» перед игрой с «Баффало» будет несколько дней на отдых.

Dadonov heads into the locker room after this hit by Cody Franson: pic.twitter.com/5voXunRbsd — Cats On The Prowl (@Cats0ntheprowl) 26 ноября 2017 г.

Нет Малкина, так еще сломался голкипер Мэтт Мюррей. Во втором периоде форвард «Флайерз» Якуб Ворачек выскочил на ворота «Питтсбурга», да врезался коньками вперед в Мюррея. Конечно, там чеха ударил защитник Мэтт Ханвик, и он потерял равновесие при торможении. Но все равно момент выглядел грубо.

На замену вышел Тристан Джарри – и одержал вторую победу в карьере. До этого Джарри остановил «Тампу» с Кучеровым и Стэмкосом. Может, растет новый Мюррей?

В целом «Питтсбург» провел героический матч. Опять навалились травмы, но команда вытащила игру с 1:3 и 3:4, сравняла счет за 64 секунды до конца третьего периода, а в овертайме все решил Сидни Кросби. Он очень умело подставил клюшку после щелчка Криса Летанга, и шайба срикошетила под перекладину.

«Филадельфия» потерпела восьмое поражение подряд. Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по голам в овертайме в регулярных чемпионатах (11), сравнявшись по этому показателю с Малкиным и Марио Лемье.

2. О ВРАТАРЯХ

В этот игровой день в ударе были вратари. После травмы в составе бедствующего «Монреаля» появился Кэри Прайс. И что же? Две победы в двух матчах, лишь одна пропущенная шайба, 73 сэйва из 74 бросков. Хозяин вернулся. Может, «Канадиенс» так и в плей-офф попадут?

38-летний голкипер «Флориды» Роберто Луонго стал вторым вратарем в истории НХЛ, после Патрика Руа, кому удалось одержать не меньше 200 побед в двух разных клубах лиги. Святой Патрик играл за «Монреаль» (289) и «Колорадо» (262), в каждой команде взяв по два Кубка Стэнли. Луонго выступал за «Ванкувер» (252) и «Пэнтерз» (200). У него пока нет ни одного чемпионского перстня. И кажется, с «Флоридой» не будет.

А вот серия Сергея Бобровского из шести побед была прервана «Монреалем». Сергей не справился только с двумя бросками, а третью шайбу отправили уже в пустую сетку. Но это не мешает Бобу лидировать в НХЛ по проценту отраженных бросков (93,5%). А по победам (14) он лишь на шаг отстает от Андрея Василевского (15) из «Тампы». Если бы приз лучшему вратарю НХЛ – «Везина Трофи» - вручали прямо сейчас, Бобровский получил бы его в третий раз за карьеру.

3. ГОЛ АНИСИМОВА

«Виннипег» оторвался на «Миннесоте» (7:3), а вот «Чикаго» разгромил «Анахайм» (7:3). Первый хет-трик в НХЛ сотворил новичок Алекс Дебринкат.

В начале второго периода форвард Артем Анисимов сделал счет 4:0, когда реализовал большинство. Вылетел на ворота, сам бросил, сам добил. Еще один трудовой гол Анисимова, его 11-я шайба в сезоне.

И замечу, что Бобровский признан второй звездой минувшей недели НХЛ, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – третьей. Он забил пять голов в четырех матчах и вышел на первое место среди лучших снайперов лиги.

Вот так – говорят, что Ови не тот. А он уже забросил 18 шайб и идет на свой седьмой «Морис Ришар Трофи».

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Забил гол (1+0) в матче с «Анахаймом» (7:3)

2** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Миннесотой» (7:2)

3*** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин

18 – Радулов

16 – Панарин, Бучневич

14 – Малкин

12 – Кузнецов

11 – Анисимов, Сергачев, Василевский

10 – Зайцев

8 – Якупов

7 – Варламов, Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Куликов, Наместников

5 – Слепышев

4 – Задоров

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Коламбус – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Галлахер, Друин, Шоу – Дюбуа (ПАНАРИН)

К: Панарин (0+1; 0, 0, 1, 18.49)

в Бобровский (27-25; 92,6%, 58.36)

Питтсбург – Филадельфия – 5:4 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 1:0)

Гюнтцель, Хорнквист, Раст, Гюнтцель, Кросби – Гостисбир, Конечны, Кутюрье (ПРОВОРОВ), Раффл

Ф: Проворов (0+1; 0, 0, 2, 26.31)

Виннипег – Миннесота – 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)

Армиа, Шайфли, Труба, Перро, Коннор, Литтл, Уилер (КУЛИКОВ) – Закер, Стюарт

В: Куликов (0+1; 0, 0, 0, 17.30)

Чикаго – Анахайм – 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)

Шарп, Дебринкат, Саад, АНИСИМОВ, Дебринкат, Дебринкат, Шмальц – Силфверберг, Вагнер, Вагнер

Ч: Анисимов (1+0; +1, 0, 6, 13.50)

Нью-Джерси – Флорида – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Хишир, Брэтт – Барков, Трочек, Макканн

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Стэмкос Тампа-Бэй – 36 (10+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 34 (17+17), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 32 (11+21), Шенн Сент-Луис, Макдэвид Эдмонтон – по 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 29 (7+22), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), Бэйли Айлендерс – 28 (5+23)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 26 (6+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 22 (10+12), РАДУЛОВДаллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), ДАДОНОВ Флорида – 18 (7+11), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 17 (8+9).