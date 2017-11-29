О жестком заявлении ИИХФ и ведущих хоккейных федераций мира в защиту России и главные события чемпионата КХЛ – в обзоре «Советского спорта».

НОТА ДНЯ

ИИХФ ТРЕБУЕТ ДОПУСТИТЬ СБОРНУЮ РОССИИ НА ОИ-2018

Ну вот наконец-то мы дождались каких-то решительных действий по защите прав россиян на мировой арене. Отличились хоккеисты. ИИХФ довольно решительно обратилась к МОК с требованием допустить сборную России к Олимпийским играм в Корее.

- Мы выступаем против коллективного наказания в случае с российскими спортсменами, - говорится в официальном письме ИИХФ. - Мы признаем необходимость борьбы с допингом в спорте, но запрет на участие в ОИ не должен распространяться на всех из-за нарушений нескольких. Объем санкций, который МОК намерен применить к России, угрожает целостности и развитию хоккея с шайбой в целом. Роль России в развитии хоккея с шайбой не может быть переоценена. Эта страна – один из столпов мирового хоккейного наследия.

В целях сохранения целостности Олимпийских хоккейных турниров ИИХФ в взаимодействии с ФХР и КХЛ инициировала программу тестирования российских игроков. Начиная с 2016 года по этой программе было проверено почти 400 российских хоккеистов. Учитывая вышеизложенное, Совет ИИХФ подчеркивает свою позицию: чистые спортсмены от всех квалифицировавшихся федераций должны быть допущены до участия в ОИ-2018 года и представлять свои страны.

Вот такое заявление. Подписали его все члены Совета ИИХФ во главе с Рене Фазелем. И я отмечу, что в Совете собраны, в том числе, и президенты хоккейных федераций Чехии, Германии, Белоруссии, Дании, Франции, Польши, Венгрии и России.

Также за участие сборной России в Олимпийских играх ранее высказались главы хоккея Канады, Швеции, Финляндии и Швейцарии.

О чем это говорит?

О том, что у России в мире есть друзья, которые хотят в спорте не политики, а честной борьбы. По крайне мере, в так называемом хоккейном пространстве.

Конечно, наша страна проявила в этой ситуации силу, пригрозив не отпустить игроков КХЛ на Зимние игры, если туда не будет допущена российская сборная. А с сильными, как известно, дружить проще. С ними многие дружить хотят.

Однако, мне хочется верить, что не это стало главным поводом жесткой реакции ИИХФ на планы МОК. Думаю, что и до спортсменов, и до спортивных чиновников стало доходить – МОК перегибает палку и этим ведет все олимпийское движение к катастрофе.

Наиболее здравомыслящие люди воспротивились этой «охоте на ведьм», которая благодаря принципу «коллективной ответственности» уже больше смахивает на геноцид. Томас Бах и Ричард Макларен заигрались в Великих инквизиторов. Однако, как оказалось, «разжигание костров» в мировом спортивном сообществе по душе не всем.

Посмотрим, что ответит МОК на заявление ИИХФ. И от души надеюсь, что вслед за хоккеистами очнутся от зомбирования и другие спортивные федерации.

ГЕРОЙ ДНЯ

ГОЛЫШЕВ ОФОРМИЛ ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК В КХЛ

«Спартак» дважды вел в счете в Екатеринбурге, несмотря на то, что не смог выставить на этот поединок сразу двух своих лидеров – Райана Стоа и Бена Максвелла.

Однако это был не день москвичей. Героем встречи стал нападающий уральцев Анатолий Голышев, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ и полностью подтвердивший свое прозвище «Толя-гол», которым его наградили болельщики «Автомобилиста».

Матч в итоге закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. А Голышев еще и попутно преодолел рубеж в 100 очков, заработанных в КХЛ.

- Хорошо сегодня Голышев сыграл, забил, что он и должен делать, в принципе, - отметил главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. - Как раз пришлись на сегодняшнюю игру все три его гола.

ФОЛ ДНЯ

КАГАРЛИЦКИЙ ВРЕЗАЛ ЛИ МЕЖДУ НОГ

Лучший бомбардир «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий здорово удивил меня в этом матче. Кагарлицкий – прирожденный снайпер. И метит он обычно в ворота, а вовсе не в «ракушку» соперникам. А в середине матча с «Магниткой» Дмитрий вдруг врезал клюшкой между ног канадцу Крису Ли. За что и был тут же удален до конца поединка.

Может, было за что?

Но тут к судьям точно никаких претензий нет. Удар был явный и, судя по видео, умышленный!

Впрочем, «Металлург» в последнее время так ослаб, что «Северсталь» обыграла его даже лишившись своего лидера. Череповчане отпраздновали победу в овертайме – 3:2.

- Бьемся каждую игру и вот так вырываем очки в борьбе за попадание в плей-офф, - заявил после матча защитник «Северстали» Максим Веревкин. – Как на нас повлияло удаление капитана? Ничего страшного. Мы играли и за него.

ФИАСКО ДНЯ

«ЮГРА» ПОТЕРПЕЛО ВОСЬМОЕ ПОРАЖЕНИЕ КРЯДУ

Положение ханты-мансийцев в турнирной таблице – мрак и ужас. В Минске аутсайдер Восточной конференции потерпел уже восьмое поражение кряду – 1:2.

Но пусть «Югра» не сочтет за издевку – я хотел бы поаплодировать этой команде. Ведь тяжелейший выезд – поединки против СКА, «Йокерита», двух «Динамо» - московского и минского.

Согласен, ноль очков. Но ни в одном из этих матчей скромный клуб из российской глубинки не дрогнул перед лидерами чемпионата и куда более маститыми соперниками. Питерцам, финнам и минчанам ханты-мансийцы уступили с разницей в одну шайбу. И только москвичам – 0:2.

Пусть мои слова не помогут ни клубу, ни тренеру Анатолию Емелину. Но я говорю «Югре» спасибо – за честную борьбу до конца! Ни в одном из этих поединков она под не сдалась до сирены.

- Исход матча определила игра в большинстве. Минчане забили два гола, мы — один, - грустно костатировал Емелин в столице Белоруссии. - На протяжении всей поездки ребята бьются, стараются, но, видимо, где-то недорабатываем, поэтому победы не приходят.