1. ТРИ ОЧКА БУЧНЕВИЧА

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не забивал в шести матчах, и вот его прорвало. Три очка с «Флоридой», и это за 14 минут на льду. Первый период хозяева в Madison Square Garden провалили (0:3). Но потом начали отыгрываться, в том числе усилиями Бучневича. Свой гол он забил, когда получил пас от Криса Крайдера и замкнул дальнюю штангу.

Правда, в итоге «Флорида» все равно победила, а решающий гол забил русский швейцарец Денис Мальгин. Он заменил в составе травмированного Евгения Дадонова.

2. СУХАРЬ ВАСИЛЕВСКОГО

Когда я выбирал первую звезду дня, то разрывался между Бучневичем и вратарем «Тампы» Андреем Василевским, который тоже провел прекрасный матч, сделав 34 сэйва и сухарь с «Баффало» (2:0). Василевский по количеству побед лидирует во всей лиге. А в атаке все решил точный бросок Михаила Сергачева в большинстве, который прекрасно выстрелил в дальний угол. И это уже четвертая победная шайба в сезоне у этого защитника-новичка.

Еще один крутейший момент из этого матча. Никита Кучеров, сделав ловкое движение клюшкой, отправляет шайбу между ног на своего партнера. Очень жаль, что там Стивен Стэмкос не забил – это был бы пас года!

Nikita Kucherov is unreal pic.twitter.com/oApL9oVZmF — Brady Trettenero (@BradyTrett) 29 ноября 2017 г.

А в Калгари отличился другой российский защитник – Никита Зайцев из «Торонто» забил победный гол в ворота «Флэймз», метко бросив между щитков Майку Смиту.

3. МИРОНОВ ЕДЕТ В ФАРМ

Кстати, о «Торонто». В состав снова не попал Никита Сошников. Интересно, есть ли шанс, что форвард вернется в КХЛ, где права на него принадлежат СКА? Получит свои 30 млн рублей до конца сезона плюс бонусы, побьется за Кубок Гагарина – может быть даже, поедет на Олимпиаду (если туда вообще кто-нибудь поедет). Олег Знарок очень любит игроков такого плана, кто сражается за шайбу, делает много силовых приемов, выкладывается в борьбе.

Но по моей информации, Сошников останется в НХЛ. Он уже провел 70-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах. Его больше не отправят в фарм-клуб. Летом заканчивается контракт в Северной Америке, и есть шанс или пробиться в основу «Торонто», или уйти в другой клуб. КХЛ сейчас для Сошникова – как последний вариант, как я это вижу.

А вот защитник «Колорадо» Андрей Миронов отправляется в фарм-клуб – в ту команду «Сан-Антонио», где уже выступает Клим Костин. Дело в том, что «Эвеланш» хотят сделать из Миронова защитника уровня первой-второй пары. Пока он – седьмой защитник, и ему нужна игровая практика. «Сан-Антонио» же по календарю проведет чуть ли не 10 домашних матчей подряд.

В целом Миронов нравится руководству «Колорадо», в девяти матчах НХЛ при малом игровом времени он набрал 3 (1+2) очка. Игрок растет, и это видно всем. Но ему нужно время.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой» (4:5)

2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 34 сэйва и сухарь в матче с «Баффало» (2:0)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Забил победный гол (1+0) в матче с «Калгари» (4:1)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин

19 – Бучневич

18 – Радулов

16 – Панарин

14 – Малкин

13 – Василевский

12 – Кузнецов

11 – Зайцев, Анисимов, Сергачев

8 – Якупов

7 – Варламов, Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Куликов, Наместников

5 – Слепышев

4 – Задоров

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Баффало – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

СЕРГАЧЕВ, Джирарди (НАМЕСТНИКОВ, КУЧЕРОВ)

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 0, 16.20)

ТБ: Кучеров (0+1; +1, 0, 4, 20.54)

Наместников (0+1; +1, 0, 1, 14.22)

Сергачев (1+0; 0, 0, 1, 12.38)

в Василевский (34-34; 100%, 59.50)

Нэшвилл – Чикаго – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Форсберг, Уотсон, Йоси – Уингелс, Бума

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 2, 17.23)

Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 1, 17.58)

Рейнджерс – Флорида – 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)

Миллер, БУЧНЕВИЧ, Крайдер (БУЧНЕВИЧ), Крайдер (БУЧНЕВИЧ) – Барков, Макгинн, Хэйли, Юбердо, Мальгин

Р: Бучневич (1+2; +1, 0, 3, 14.01)

Коламбус – Каролина – 3:2 бул. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Андерсон, Веренски, Аткинсон – Ханифин, Макгинн

Кол: Панарин (0+0; 0, 0, 2, 20.13)

Филадельфия – Сан-Хосе – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Жиру – Тирни, Торнтон, Власик

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 0, 25.47)

Айлендерс – Ванкувер – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Лэдд, Де Хаан, Эберле, Ли, Таварес – Ванек, Хорват

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 8.59)

Эдмонтон – Аризона – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Кассиан, Беннинг, Нюджент-Хопкинс – Фишер, Экман-Ларссон

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 12.40)

Калгари – Торонто – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Стоун – Полак, ЗАЙЦЕВ, Кадри, Комаров

Т: Зайцев (1+0; +2, 0, 2, 23.37)

Вегас – Даллас – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Факса, Факса, Факса

Д: Радулов (0+0; 0, 0, 2, 19.47)

Детройт – Лос-Анджелес – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Грин – Браун, Копитар, Кемпе, Копитар

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 36 (10+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 35 (17+18), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 32 (11+21), Шенн Сент-Луис, Макдэвид Эдмонтон – по 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 30 (7+23)…

ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 26 (6+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11).