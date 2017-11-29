Без него «барсы» не смогли взломать оборону уфимцев. «Салават Юлаев» взял реванш за разгром в зеленом дерби недельной давности.

Ак Барс 0 Салават Юлаев 1

…Его показали на медиакубе в середине второго периода. Заполненная под завязку «Татнефть Арена» разразилась овацией. Растроганный таким вниманием Данис Зарипов поприветствовал болельщиков по-гагарински - взмахом руки и улыбкой. Как же ему в этот момент хотелось сменить модный клетчатый пиджак на зеленый свитер. Но…

- Он пока не готов, не надо торопиться, можно ведь и травму получить, - прокомментировал отсутствие Зарипова в заявке на зеленое дерби главный тренер Казани Зинэтула Билялетдинов. Это было на утренней раскатке. А перед стартовым вбрасыванием помощник Билла Александр Завьялов в телеэфире выдал другую версию:

- Мы решили не менять состав, который выиграл последние матчи. Среди них разгром в Уфе «Салавата Юлаева» 5:0.

После фиаско защитник хозяев Захар Арзамасцев дал народное интервью, в котором посетовал на то, что тренеры заставляют команду играть от обороны, а ее стихия – лихая атака.

С таким посылом трудно согласиться. Если бы юлаевцы были загнаны в оборонительные рамки, они вряд ли пропустили пять шайб от «барсов». Защищаются уфимцы столь же небрежно, как иные любительские команды из Ночной лиги. А самого Арзамасцева так и хочется спросить: «Почему вы, в недавнем прошлом кандидат в сборную, пассивно созерцали, когда Владимир Ткачев забрасывал две шайбы в зеленом дерби недельной давности?»

В ответ на претензии наставник юлаевцев Эркка Вестерлунд максимально увеличил игровое время защитника. В Казани Арзамасцев запомнился, заключив в жаркие объятия форварда-малыша Антона Глинкина. За что судьи выписали малый штраф.

Но казанские бригады большинства в этот вечер фальшивили, а лидер атак хозяев Владимир Ткачев, довольный дублем в Уфе, решил взять паузу. Когда в штрафном боксе 36 секунд соседствовали Арзамасцев и Линус Умарк, отдувавшийся за нарушение численного состава, финский тренер готов был выскочить на лед и повторить вои слова о «подкормке судей топ-клубами». Но разве «Салават» середняк?

Вот где Зарипов с его кошачьими хоккейными повадками и хитрыми бросками с угла в ближнюю девятку пригодился бы.

Гости всеми силами старались сберечь минимальное преимущество, добытое на старте второго периода. Голевая комбинация вышла простой и изящной. Длинный пас через две линии Федора Белякова Энверу Лисину, передача в центр зоны и хлесткий фирменный бросок в одно касание Антона Бурдасова.

А в третьем периоде уже гости вхолостую разыгрывали большинство «5 на 3». Без малого две минуты. Умарк заставил звенеть каркас ворот, да и только.

В концовке уфимцы костьми ложились, зубами ловили шайбу и победу отстояли. Во многом благодаря стене в лице Бена Скривенса. Олимпийская сборная Канада за пост номер один может не волноваться. Ведь могут, когда захотят.

СТАТИСТИКА

Ак Барс (Казань) – Салават Юлаев (Уфа) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 8890 зрителей.

Гол: 0:1 Бурдасов 7 (Беляков, Лисин, 22.15).

Вратари: Гарипов (58.12) – Скривенс.

Штраф: 8-10.