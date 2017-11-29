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Главы федераций хоккея семи стран – США, Канады, Южной Кореи, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Швеции – обратились с письмами к президенту Международной федерации хоккея ИИХФ Рене Фазелю с просьбой о содействии, чтобы сборную России допустили на Олимпиаду в Пхенчхан.

После этого ИИХФ выступила с официальным заявлением к МОК, также поддержав сборную России: «Мы выступаем против коллективного наказания, которое несправедливо затрагивает многих российских спортсменов, не имеющих никакого отношения к допингу. Совет ИИХФ пришел к единому мнению, что всем чистым атлетам нужно разрешить выступление в Пхенчхане».

Итак, что происходит?

ИИХФ делает все, что может. Другое дело, что решение по отстранению всей России от Олимпиады принимает не Фазель. Но он – член МОК, имеет право голоса. И это голос главы одной из самых влиятельных международных федераций. Хоккей входит в первую пятерку, а зимой конкуренцию ему может составить только фигурное катание. Это привлекательный ТВ-продукт.

Неправильно говорить, что Фазель сейчас спасает Россию. Хотя такой заголовок напрашивается. Если кто-то у нас попадался на запрещенных препаратах, как Данис Зарипов, ему моментально выписывали дисквалификацию. ИИХФ подчеркивает свою нулевую толерантность к допингу.

Фазель спасает сам хоккей, свое детище. Вид спорта, за счет которого живет ИИХФ. Мы уже видели, как из-за глупой позиции МОК, отказавшейся оплачивать перелет, проживание, страховки, в Пхенчхан не летят 110-130 звезд НХЛ. Это сильный удар по хоккею. А добьет игру, если на Олимпиаду не пустят Россию – и КХЛ не отпустит своих хоккеистов в Южную Корею. А даже если отпустит… Это все равно опустит хоккей ниже плинтуса. Олимпиада по уровню окажется хуже этапа Евротура.

Фазель недоволен, что МОК не считается с интересами хоккея. И в эти дни публично озвучивает свою позицию. Кстати, предыдущий президент ИИХФ Гюнтер Сабецки вел себя жестко по отношению к МОК, который был вынужден идти на его условия. Фазель известен как дипломат. Но сейчас он хочет показать, что тоже умеет быть жестким.

Фазель понимает, что сейчас Томаса Баха занесло. И за ним стоят определенные силы, оказывающие давление на президента МОК. И вот Рене наносит контрудар. Кстати, раньше Фазель возглавлял Ассоциацию олимпийских зимних видов спорта. Но потом его сместили с этого поста. Тем не менее, влияние у Фазеля осталось. И он не одинок в своих заявлениях. Так, международная федерация лыжных видов спорта отказалась наказывать Александра Легкова и других наших лыжников, пока ей не представят четкие факты. То есть у МОК появилась сильная оппозиция.

Да, Фазель умеет быть жестким – как комиссар НХЛ Гари Беттмэн, который ни в грош не ставит ВАДА и ее дешевые приемчики. Тем не менее, Рене признает ВАДА, потому что ИИХФ входит в МОК. Фазель был дружен с Диком Паундом, который раньше возглавлял Всемирное антидопинговое агентство. Когда Паунд баллотировался на пост президента МОК, Фазель голосовал конкретно за него. Пусть тогда и победил Жак Рогге – человек Хуан-Антонио Саморанча.

Вот такой расклад. Так что Бах не сможет 5 декабря на исполкоме МОК творить все, что ему вздумается. Фазель и его соратники могут ему помешать. Нас ждет очень большая «драка» среди членов Международного олимпийского комитета.

Если Фазель победит, этим он спасет Россию. Спасет хоккей.

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