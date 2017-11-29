В СКА в этом сезоне особенно ценят молодых игроков, у Олега Знарка появились очень достойные герои, тренерский штаб берет их в оборот и доверяет. Причем ими явно довольны: игровое время приличное, задачи тоже постепенно выходят из рамок «отдай ближнему». Харийс Витолиньш говорит, что форвардов Андрея Алтыбармакяна и Михаила Мальцева готовят к игре за сборную России – молодежную, в Баффало на чемпионате мира в новогодние дни.

Клуб тоже воспитанников ценит, они, например, герои номера клубного журнала. Там юные ребята рассказывают, как на тренировках с ними упражняется Павел Дацюк: собирает всех желающих, показывает свои финты, а потом все остальные пробуют обыграть самого Павла Валерьевича.

Дацюк пока еще не в составе СКА, хотя на утренней раскатке перед «Авангардом» он уже был на льду. Не в основной группе, которая готовилась к вечерней игре, но наверняка на выезде его уже включат в состав. Следующий матч у СКА, кстати, необычный: это будет встреча в Хельсинки с «Йокеритом» под открытым небом. Не факт, что тренеры рискнут возвращать Дацюка в таким непривычных условиях, однако было бы красиво.

Еще о ветеранах: норвежец Патрик Торесен уже приехал в Петербург, как раз в день матча с «Авангардом». Он смотрел игру из вип-ложи Ледового дворца. Хотя о подписании контракта в Петербурге пока не объявляли, хоть подтверждений с разных сторон уже и так полно. Усиление 34-летним обладателем Кубка Гагарина – важный ход, и он не очень вяжется со ставкой на россиян, на молодых россиян. Видимо, СКА хочет многоуровневой подстраховки перед олимпийским отрезком и плей-офф, который начнется буквально через несколько дней после Пхенчхана.

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И все-таки интереснее про молодежь: тренеры СКА дают 19-летним разноплановую практику. В главной команде они на вспомогательных ролях, в Высшей лиге, «СКА-Неве» – лидеры. В среду Алтыбармакян играл за основу, а Михаил Мальцев рубился с «Ермаком» в Ангарске, и у него получилось сделать гол+пас за четыре первых минуты матча.

Алтыбармакян в матче с «Авангардом» получил немного игрового времени, его заявили тринадцатым нападающим. Однако после финальной сирены Илья Ковальчук все равно дождался парня на льду, и пока не подбодрил его, не поблагодарил за игру, не ушел в раздевалку сам.

Из потенциальных хоккеистов молодежной сборной России интереснее было наблюдать за Артемом Манукяном из Омска. Ему в «Авангарде» доверяют прилично: он, в отличие от Алтыбармакяна, уже забивал в КХЛ. А в Петербурге набрал очко, отдал голевой пас в середине третьего периода.

У Андрея и Артема много общего: кроме возраста, похожего по траектории взлета, игры за одну молодежную сборную, у обоих есть братья-хоккеисты. Только Илья Алтыбармакян моложе, он в свои 17 добрался пока только до четвертой сверху ступени в СКА – до команды МХЛ-б «СКА-Варяги», а Тиграну Манукяну 20 лет, и он уже ушел из «Авангарда» в «Адмирал».

А еще Алтыбармакян и Манукян вместе с другим игроком системы СКА, Алексеем Полодяном, самая звучная по фамилиям тройка молодежной сборной России Валерия Брагина.

Самым молодым автором гола в матче оказался защитник СКА Владислав Гавриков – ему 22, его карьера после переезда из «Локомотива» развивается в Петербурге успешно. Шайбу он забросил очень любопытную: бросил мимо, но успел на отскок от борта и попал в пустой верхний угол со второй попытки.

Победную для СКА забросил Вячеслав Войнов, первую – Сергей Плотников, все-таки результат дают более опытные. Однако работа с молодыми тоже выглядит перспективно.