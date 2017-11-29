После победы над «Авангардом» Гавриков говорил о везении, Барабанов вспоминал детство, а Плотников рассчитывал на теплую погоду в Хельсинки.

В матче с «Авангардом» Владислав Гавриков забросил вторую шайбу за СКА. И, по его мнению, ему помогла удача.

– Повезло, как всегда. Бежал наугад, – с надсмешкой говорил защитник. – Получилось так, что поменялись местами с нападающим и пришлось бежать за шайбой. Она отскочила удачно.

– В конце играли втроем против пятерых. Насколько было сложно? Там еще страсти закипели.

– Страсти всегда кипят в такие моменты. Нужно было немного потолкаться, выиграть время.

– Представляете себе, как играть 2 декабря с «Йокеритом» на открытом воздухе?

– Честно говоря, пока нет. Будем смотреть.

– Теплые вещи с собой возьмете?

– Сто процентов, – и уходя, Владислав сказал журналисту, что других вопросов от него дождешься.

«Не представляю, что будет в Хельсинки»

Сергей Калинин не забил бывшей команде, как он это сделал в Омске. Зато второй матч против «Авангарда» дался ему легче.

– В Омске эмоционально был сложный матч для меня, – говорил нападающий. – Здесь было полегче. Просто хотел выиграть.

– Приятно обыгрывать родную команду или не думаете об этом?

– Сейчас уже не думаю. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка.

– Ваши партнеры отмечали, что СКА не хватает напряженных матчей. С «Авангардом» был один из таких?

– Да, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.

– Следующий матч пройдет на открытом воздухе. Не боитесь замерзнуть?

– Не боимся. Насколько позволит погода играть – даже не представляю, что там будет.

– Доводилось раньше играть?

– На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки (матч прошел в феврале 2012-го – Прим.ред.). Это весело. Будет хорошая игра против серьезной команды.

– Под форму наденете теплые вещи?

– Надеюсь, нам что-нибудь выдадут.

«Окунемся в детство!»

Будущий матч с «Йокеритом» обсуждали и в раздевалке армейцев.

– Даже не знаю, чего ждать, – сказал Сергей Плотников. – Я только в хоккей с мячом играл, катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, сейчас будет теплее.

– В детстве частенько играли, тренировались на открытой коробке, – вспоминал Александр Барабанов. – Окунемся в те годы!

Только Олег Знарок никак не загадывал на игру в Хельсинки, и вообще пресс-конференция прошла оперативно.

– Игра была равная, хорошая, – обычная оценка матча от главного тренера СКА. – Большинство решило, неплохо отстояли меньшинство. Хоть и пропустили второй гол, в принципе неплохо сыграли.

– Решило исход матча, как принято говорить, исполнительское мастерство спецбригад, – отметил Андрей Скабелка. – СКА забил два в большинстве, мы не забили. При игре 5 на 5 неплохо все было, но за хорошую игру очков не дают. Естественно, мы расстроены.

Никто не попытался спросить Знарка про Патрика Торесена, который наблюдал за матчем из вип-ложи и после игры спустился к раздевалке. Но очевидно, что до объявления его игроком СКА осталось немного времени.