1. ДВА ВРАТАРЯ

Первой звездой дня среди россиян, по нашей версии, стал вратарь «Колорадо» Семен Варламов. Он пропустил четыре матча подряд из-за болезни. Заменял его Джонатан Бернье, который в четырех играх одержал две победы, сделал сухарь и пропустил восемь шайб. Не сказать, что Бернье показал себя плохо.

Но Варламов вернулся так, будто никуда не уходил: 31 сэйв и победа над сильным «Виннипегом» в овертайме.

Прошлый сезон был у Семена, пожалуй, худшим в карьере: 6 побед в 23 играх, 89,8% отраженных шайб, да еще травма в середине чемпионата и последующая операция, из-за которой Варламов пропустил восемь месяцев.

В этом году Семен играет лучше и увереннее (8 побед в 13 играх, 90,3%). Он может сделать фантастические 57 сэйвов c «Каролиной». А может пропустить семь шайб от «Вегаса». Но стабильности не хватает не только Варли, а всему «Колорадо».

А еще хорошо себя показал Василевский, сделав 33 сэйва с «Бостоном». Жаль, этого не хватило для победы, да и «Тампа» играла второй день подряд. Но на официальном сайте НХЛ прошел опрос, кто сейчас – главный претендент на «Везина Трофи», приз лучшему голкиперу лиги. Так вот, первое место занял Василевский, обогнав даже Сергея Бобровского. Это очень большой аванс.

2. ГОЛ ЗАДОРОВА

Кстати, Никита Кучеров из «Тампы» не забивает уже в шести матчах подряд. Вы это заметили? Шесть игр назад все говорили, что Куч может войти в фантастическую компанию, в которой каждый игрок забил 50 голов в первых 50 матчах своей команды в сезоне. Там уже есть Морис Ришар, Майк Босси, Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бретт Халл. Но теперь у Никиты – 17 голов в 24 матчах. И видимо, этот поезд ушел. Хотя Кучеров сказал в недавнем интервью «Советскому спорту», что особо о такой статистике не думает.

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Зато у «Колорадо» забил защитник Никита Задоров, которого признали третьей звездой встречи. Причем его шайба оказалась очень важной. В середине третьего периода «Эвеланш» выстояли в меньшинстве. После этого Задоров подхватил шайбу и покатился в атаку. Это стало сюрпризом для игроков «Виннипега», да и вратарь не справился с его точным броском. А в овертайме «Колорадо» вырвал победу. Если Задоров будет так и дальше играть, мы его включим в клуб «Молодые элитные защитники из России, надежда сборной и наша гордость», куда уже входят Никита Зайцев, Михаил Сергачев и Иван Проворов. Еще немного стабильности тебе, Никита, и ты будешь там.

3. КТО – ЛУЧШИЙ КЛУБ НХЛ?

Еще недавно я не сомневался, что это «Тампа». Южане выступали великолепно, показывая идеальный хоккей. Больше всего меня впечатлила их поездка в Калифорнию, где «Лайтнинг» взяли все шесть очков с местными клубами, причем две победы получились крупными. Да и тройка Наместников – Стэмкос – Кучеров показывала бесподобный комбинационный хоккей.

Сейчас что-то сломалось: «Тампа» проиграла три матча из последних четырех. И я боюсь, что тренер Джон Купер теперь сломает первое звено, попробовав иные сочетания.

По идее инициативу должен был перехватить «Сент-Луис», но на своей площадке команда проиграла «Анахайму». Яркое первое звено Шварц – Шенн – Тарасенко пока молчит. Владимир впервые в сезоне не нанес ни одного броска в створ ворот.

«Виннипег» был близок к вершине, но тоже проиграл… Пока в НХЛ время безвластия. Очень ровный состав команд, и никто не может пройти весь чемпионат на одном дыхании. Лидеры начали выдыхаться, и я не удивлюсь, если на первое место сейчас заскочит, например, «Нью-Йорк Айлендерс», одержавший четыре победы подряд.

Это штамп, что в НХЛ любой может победить каждого. Но посмотрите, что сейчас происходит в лиге. Так оно и есть.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 31 сэйв в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ)

2** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Забил гол (1+0) в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ)

3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 33 сэйва в матче с «Бостоном» (2:3)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин

19 – Бучневич

18 – Радулов

16 – Панарин

14 – Малкин, Василевский

12 – Кузнецов

11 – Зайцев, Анисимов, Сергачев

10 – Варламов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Куликов, Наместников, Задоров

5 – Слепышев

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Бостон – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Макэвой, Нэш, Круг – Шустр, Стэмкос (КУЧЕРОВ, СЕРГАЧЕВ)

ТБ: Кучеров (0+1; -2, 0, 1, 21.53)

Наместников (0+0; -2, 0, 0, 19.29)

Сергачев (0+1; 0, 2, 0, 16.30)

в Василевский (36-33; 91,7%, 58.37)

Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Керфут, ЗАДОРОВ, Маккиннон – Моррисси, Литтл

К: Якупов (0+0; -1, 0, 0, 7.49)

Задоров (1+0; 0, 0, 1, 18.09)

в Варламов (33-31; 93,9%, 60.44)

В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 14.39)

Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Бродзяк, Бродзяк – Верметт, Руа, Верметт

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 0, 19.15)

Монреаль – Оттава – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Друин, Дано – Стоун

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 37 (11+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 36 (17+19), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 32 (11+21), Шенн Сент-Луис, МакдэвидЭдмонтон – по 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 30 (7+23)…

ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 26 (6+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14),БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11).